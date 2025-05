Estação das Docas abre comemoração de 25 anos com noite festiva à beira do rio

Os festejos continuam neste sábado (17) e domingo (18), com atividades para o público infantil, ações de sustentabilidade, homenagens e apresentações musicais de diferentes estilos, que vão do brega ao pop rock

Com o pôr do sol refletido sobre a Baía do Guajará e um clima de celebração no ar, a Estação das Docas deu início, nesta sexta-feira (16), a programação especial pelos seus 25 anos. O espaço, que é um é dos mais importantes complexos turísticos do Estado, foi tomado por moradores e turistas que prestigiaram a primeira noite do evento, marcada por música, memória e alegria.

Ao fim da tarde, o grupo Som de Pau Oco inaugurou o palco montado entre os armazéns 1 e 2 com ritmos regionais que colocaram o público para dançar inciando o clima festivo de aniversário.

Na sequência, o cantor Artur Espíndola subiu ao palco com um repertório vibrante que passeou pelo samba e MPB. “É uma alegria estar aqui celebrando esse lugar que é símbolo da nossa cultura, que acolhe o povo e os artistas da cidade. A Estação é viva, é nossa”, comentou o artista durante a apresentação.

Uma noite para lembrar

Quem passou pela Estação na noite desta sexta pôde reviver memórias e também criar novas. Foi o caso de uma turista paulista que visitou Belém pela primeira vez e teve seu primeiro contato com o carimbó justamente na abertura da programação.

“Hoje aqui na Estação das Docas tive a oportunidade de conhecer e dançar carimbó pela primeira vez foi uma experiência incrível! Estou encantada com a cidade, com a cultura e, principalmente, com o povo paraense, que é extremamente acolhedor. Passeei bastante, conheci pessoas, explorei a culinária local, que é maravilhosa, e pude vivenciar de perto a grandiosidade dessa cultura tão rica. Quero aproveitar cada momento aqui e já estou planejando voltar amanhã e no domingo para curtir ainda mais. Espero que essa cultura maravilhosa se espalhe pelo Brasil e pelo mundo, especialmente agora, com Belém sendo a sede da COP 30. Parabéns a Belém do Pará, à equipe da Estação das Docas e a todos que mantêm viva essa tradição. Estou simplesmente apaixonada por tudo isso”, relatou animada a turista Nina da Rocha Pereira, de Jundiaí (SP).

O diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, Ruan Rocha, também marcou presença e falou sobre a abertura da comemoração.

“Foi uma noite bonita, com direito a tudo o que temos de melhor, música, cultura e até aquela chuva que não pode faltar para dar o charme especial ao nosso clima tão peculiar. A Estação das Docas representa muito para a cidade e para o Pará, e ver esse espaço cheio de gente celebrando a nossa cultura é motivo de orgulho e inspiração para continuarmos trabalhando cada vez mais”, destacou Rocha.

Mais dois dias de comemoração

Os festejos pelos 25 anos da Estação das Docas continuam neste sábado (17) e domingo (18), com programação gratuita para toda a família. Haverá atividades para o público infantil, ações de sustentabilidade, homenagens e apresentações musicais de diferentes estilos, que vão do brega ao pop rock.

Som de Pau Oco abriu a programação de 25 anos da Estação

Confira a programação dos próximos dias:

Sábado (17/05)

* 17h: Recreação infantil

* 17h30: Ação de plantio do Projeto Estação Verde

* 18h: Canto do parabéns pelos 25 anos

* 18h30: Show com Vingadores do Brega

* 20h30: Show com Edilson Morenno

Domingo (18/05)

* 17h30: Show com Banda Reggaetown

* 19h30: Encerramento com Markinho Duran

A entrada é gratuita e a celebração é para todos. Quem quiser compartilhar suas experiências pode usar a hashtag #Estação25Anos e marcar @estacaodasdocas nas redes sociais.

O evento é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e realizado pela Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão do equipamento turístico. A festa também conta com o apoio do espaço de recreação infantil Estação Curumim, que integra o mix de serviços da Estação das Docas.

Serviço

25 anos Estação das Docas – Programação Gratuita

Data: de 16 a 18 de maio

Local: Palco montado entre os armazéns 1 e 2.

Texto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000

Foto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000