USP lança curso de francês focado em livros e viagens; valor é de R$ 60

Aulas serão realizadas às sextas-feiras pela internet

Victoria Nogueira Rosacolaboração para a CNN

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para um curso online de francês. As aulas serão focadas na fala e escrita sobre livros e viagens.

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 19 de maio. São 30 vagas, que serão sorteadas no dia 20 de maio entre os inscritos.

Os selecionados deverão pagar a taxa única de R$ 60. Estão isentos os professores e funcionários da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), onde as aulas serão realizadas às sextas-feiras, da 14h às 16h.

Podem se inscrever os estudantes com nível de proficiência em francês a partir do nível A2 ou que façam graduação focada no idioma a partir do quarto semestre.

A carga horária do curso é de 12 horas. Os estudantes que alcançarem a frequência de ao menos 75% vão receber um certificado.

Foto: Alexis Minchella/Unsplash