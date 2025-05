Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos voltados a mulheres empreendedoras

O Governo do Pará abriu diversas oportunidades confira as vagas;

Por meio do Programa Capacita COP 30 o Governo do Pará abriu inscrições para novas turmas de diversos cursos gratuitos como por exemplo, Preparação Para Mundo De Trabalho E Inglês, Administração De Materiais, Cidadania No Transporte De Passageiros, Como Falar Bem Em Público, Comunicação E Resolução De Conflitos, Cuidados Básicos Para A Higienização De Veículos Elétricos, Introdução À Informática e muito mais.

O programa Capacita COP 30 já soma mais de 22 mil certificações em cursos gratuitos nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança.

Os cursos são promovidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Cielo, por meio do projeto Impulsiona Cielo – Amazônia.

As inscrições devem ser feitas pelo seguinte site capacitacop30.pa.gov.br.



Foto: Ana Paula Lioma / Agência Pará