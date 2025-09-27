sábado, setembro 27, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Estúdios demonstram interesse em atriz criada por estúdio de IA

A “atriz” pertence ao estúdio Xicoia, da atriz e comediante Eline Van der Velden

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

Durante a participação da atriz e comediante holandesa Eline Van der Velden em um painel sobre tecnologia no Zurich Summit, que acontece junto ao Festival de Cinema de Zurique, Van der Velden revelou que seu estúdio de Inteligência Artificial, Xicoia, está conversando com vários estúdios que estão interessados em assinar com sua primeira criação, a atriz feita por IA Tilly Norwood.

No painel também estava presente Verena Puhm, chefe do novo Studio Dream Lab LA, da Luma AI. As duas empresárias sugeriram que estúdios e outras companhias de entretenimento estão se rendendo a Inteligência Artificial por trás das câmeras e que é provável que anúncios públicos de projetos em IA sejam realizados nos próximos meses.

Segundo Van der Velden, o anúncio de qual agência de talentos será a primeira a assinar como Tilly será feito em breve. Isso fará com que Tilly Norwood seja a primeira atriz gerada por inteligência artificial a ser agenciada. 

“Historicamente, os estúdios se adaptam lentamente, pelo menos de forma pública, eles precisam de novas contratações criativas e novos especialistas em tecnologia para mostrá-los como se faz. Podem apostar que muitos desses estúdios já estão trabalhando com IA“, disse Puhm. 

Ela complementa dizendo que “Queremos deixá-los confortáveis nos testes, nos projetos e quando for pra valer também. Queremos que seja decisão deles compartilhar publicamente, mas honestamente, acho que esse ano será interessante. No começo do ano que vem, haverá muitos anúncios.”

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Pacificador | Quando estreia o 7º episódio da 2ª temporada?
Próximo artigo
Largados e Pelados | Brasileira usa a vagina para pescar no reality; entenda

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,270FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315