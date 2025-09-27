Estúdios demonstram interesse em atriz criada por estúdio de IA

A “atriz” pertence ao estúdio Xicoia, da atriz e comediante Eline Van der Velden

Júlia Henn

Durante a participação da atriz e comediante holandesa Eline Van der Velden em um painel sobre tecnologia no Zurich Summit, que acontece junto ao Festival de Cinema de Zurique, Van der Velden revelou que seu estúdio de Inteligência Artificial, Xicoia, está conversando com vários estúdios que estão interessados em assinar com sua primeira criação, a atriz feita por IA Tilly Norwood.

No painel também estava presente Verena Puhm, chefe do novo Studio Dream Lab LA, da Luma AI. As duas empresárias sugeriram que estúdios e outras companhias de entretenimento estão se rendendo a Inteligência Artificial por trás das câmeras e que é provável que anúncios públicos de projetos em IA sejam realizados nos próximos meses.

Segundo Van der Velden, o anúncio de qual agência de talentos será a primeira a assinar como Tilly será feito em breve. Isso fará com que Tilly Norwood seja a primeira atriz gerada por inteligência artificial a ser agenciada.

“Historicamente, os estúdios se adaptam lentamente, pelo menos de forma pública, eles precisam de novas contratações criativas e novos especialistas em tecnologia para mostrá-los como se faz. Podem apostar que muitos desses estúdios já estão trabalhando com IA“, disse Puhm.

Ela complementa dizendo que “Queremos deixá-los confortáveis nos testes, nos projetos e quando for pra valer também. Queremos que seja decisão deles compartilhar publicamente, mas honestamente, acho que esse ano será interessante. No começo do ano que vem, haverá muitos anúncios.”