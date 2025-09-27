sábado, setembro 27, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Largados e Pelados | Brasileira usa a vagina para pescar no reality; entenda

Em participação da nova temporada do programa, Marina Fukushima usou a técnica inusitada

Omelete

1 min de leitura

Igor Pontes

A participante brasileira do programa Largados e Pelados: A TriboMarina Fukushima, utilizou uma técnica no mínimo inusitada para garantir a pesca no reality. Fukushima usou a própria vagina para pescar pequenos peixes durante a sua participação no programa. 

No terceiro episódio da série, Fukushima sentou nas águas de um rio e pescou com o auxílio de uma peneira. A tática se provou efetiva, visto que ela conseguiu pescar alguns peixes para o seu grupo conseguir comer. Quando entrou na água, ela percebeu que os peixes se sentiam “atraídos” pelas suas partes íntimas e usou isso a seu favor. 

Vale destacar que não é a primeira vez que Fukushima utiliza a “tática”. Ela já havia feito isso na segunda temporada de Largados e Pelados. “Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir para as minhas partes íntimas”, disse Marina. 

Uma das participantes que faz parte do grupo de Marina, Raysa, comentou sobre a situação inusitada. “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”, brincou. 

Largados e Pelados: A Tribo está disponível no HBO Max e também é transmitido pelo Discovery. Novos episódios chegam aos domingos, às 22h15. 

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Estúdios demonstram interesse em atriz criada por estúdio de IA
Próximo artigo
O Verão em que Hikaru Morreu | Anime é renovado para 2ª temporada

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,270FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315