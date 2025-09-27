Largados e Pelados | Brasileira usa a vagina para pescar no reality; entenda

Em participação da nova temporada do programa, Marina Fukushima usou a técnica inusitada

Igor Pontes

A participante brasileira do programa Largados e Pelados: A Tribo, Marina Fukushima, utilizou uma técnica no mínimo inusitada para garantir a pesca no reality. Fukushima usou a própria vagina para pescar pequenos peixes durante a sua participação no programa.

No terceiro episódio da série, Fukushima sentou nas águas de um rio e pescou com o auxílio de uma peneira. A tática se provou efetiva, visto que ela conseguiu pescar alguns peixes para o seu grupo conseguir comer. Quando entrou na água, ela percebeu que os peixes se sentiam “atraídos” pelas suas partes íntimas e usou isso a seu favor.

Vale destacar que não é a primeira vez que Fukushima utiliza a “tática”. Ela já havia feito isso na segunda temporada de Largados e Pelados. “Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir para as minhas partes íntimas”, disse Marina.

Uma das participantes que faz parte do grupo de Marina, Raysa, comentou sobre a situação inusitada. “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”, brincou.

Largados e Pelados: A Tribo está disponível no HBO Max e também é transmitido pelo Discovery. Novos episódios chegam aos domingos, às 22h15.