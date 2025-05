Parceria da Prefeitura e Governo do Pará beneficia rodoviários com emissão de CNH

Em uma ação conjunta para valorizar e requalificar trabalhadores do transporte coletivo, a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará realizaram, anteontem, segunda-feira, 19, a entrega simbólica de 300 passaportes para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio do programa estadual CNH Pai D’égua.

A iniciativa é voltada exclusivamente para cobradores de ônibus da Região Metropolitana de Belém (RMB), diante das mudanças no sistema de mobilidade urbana, que vem incorporando ônibus modernos e climatizados que não operam com a função de cobrador.

O evento foi marcado pela assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o poder público e os sindicatos que representam os trabalhadores: o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará (Sintrebel) e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sitram).

Ao todo, 300 trabalhadores foram contemplados com o benefício: 250 deles atuam em empresas de transporte de Belém e os demais são vinculados a empresas que operam em Ananindeua e Marituba. Todos terão acesso gratuito a todas as etapas do processo de habilitação, incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, além dos testes de direção, com habilitação na categoria exigida para condução de ônibus.

DIMENSÃO SOCIAL

Durante a cerimônia, o governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a dimensão social e transformadora do programa. “O programa CNH Pai D’égua é um projeto pioneiro, mais do que um simples documento, é uma oportunidade de vida, de trabalho. Temos a satisfação de possibilitar isso para os cobradores, uma função que está passando por transformação. É um prazer ver vocês se adequarem e seguirem trabalhando”, afirmou.

O governador anunciou ainda que outros 300 passaportes para CNH serão entregues em breve, além da possibilidade de contratação dos motoristas habilitados pela empresa que venceu a concessão para operar o BRT Metropolitano, previsto para entrar em operação em julho. “Iremos conversar com a empresa vencedora para que os que conseguiram se habilitar na categoria correspondente ao ônibus sejam contratados. Mais do que promover a qualificação, é conseguir a contratação de vocês a partir desse processo”, completou Helder.

O prefeito Igor Normando reforçou a importância da iniciativa como ferramenta de dignidade para os trabalhadores. “Ofertar a CNH Pai D’égua foi uma forma de garantir que esses profissionais tenham novas oportunidades, a partir do diálogo com a categoria. Se antes era um cenário sem perspectivas, essa iniciativa mostra a renovação da esperança para que vocês sejam mantidos em seus empregos”, declarou.

Representando a categoria, o presidente do Sintrebel, Altair Brandão, destacou que o sindicato já vinha trabalhando para essa transição. “Nosso centro de formação sempre pensou que a função de cobrador iria acabar, por isso, disponibilizamos autoescola para que eles migrassem para motorista. Essa iniciativa mostra que o poder público tem a preocupação de que os cobradores não sejam demitidos, mas tenham esperança de virarem motoristas”, afirmou.

Entre os trabalhadores contemplados, o sentimento era de gratidão e renovação. Leonilson Kleiton, de 54 anos, que atua como cobrador há quase vinte anos, afirmou que vê o momento como um recomeço. “É uma nova chance. A gente já estava vendo tudo mudar e sentindo o medo de ficar sem trabalho. Agora, com a CNH, posso continuar fazendo parte do sistema, mas em outra função. Estou muito feliz”, concluiu.

Fonte e imagem: Agência Belém