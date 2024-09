Exclusivo: Davi Sacer comenta sobre bloqueio do X por Moraes

O cantor Davi Sacer conversou com exclusividade com o Pleno.News nesta sexta-feira (6) durante a Expo Cristã 2024, que acontece no Riocentro, e comentou sobre o bloqueio da sua conta no X a pedido do ministro Alexandre de Moraes.

Apesar de ter tido a conta bloqueada em 2022, o motivo para o bloqueio do perfil não foi comunicado ao cantor até a Folha de S.Paulo divulgar, em 19 de agosto, as conversas entre assessores do ministro, apontando para a razão pela qual a medida foi tomada.

Ao falar sobre o caso, Davi Sacer afirmou:

– Como um cidadão comum, eu me manifestei a dois anos atrás sobre as eleições. Retuitei algumas coisas, coisas legais, dentro da lei, mas o meu Twitter foi bloqueado em novembro de 2022.

Davi Sacer revelou ainda que tentou reaver a conta, mas não teve sucesso.

– Eu nunca mais consegui desbloqueá-lo e só agora fiquei sabendo o que aconteceu, que o pedido feito diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o cantor, a conta foi reativada por Elon Musk há alguns dias, mas ele não consegue acessar porque a rede social está suspensa no Brasil. Apesar disto, ele segue confiando na justiça divina.

– Isso está nas mãos de Deus, não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus e Ele está cuidando disso e a qualquer momento isso irá se reverter.

Ele ainda apoiou a manifestação que acontecerá neste sábado (7), na Avenida Paulista, pelo impeachment de Moraes.

Assista:

Fonte: Pleno News/ Foto: Pleno.News