Após 29 anos de emissora, atriz Deborah Secco deixa a TV Globo

Deborah Secco é mais uma atriz a aderir ao formato de contrato de trabalho por obras com a TV Globo. Após 29 anos de vínculo fixo com a emissora carioca, a artista não renovou em julho o acerto com a empresa e agora seguirá o exemplo de inúmeros atores e atrizes que, nos últimos anos, passaram a receber apenas pelos trabalhos realizados.

Procurada por diversos veículos de imprensa, a assessoria da atriz informou que a artista, de fato, optou pelo modelo de contrato por obras com a Globo para que possa explorar novas possibilidades na carreira. Nos últimos anos, nomes como Juliana Paes, Cassio Gabus Mendes, Antônio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Christiane Torloni, Osmar Prado e Cassia Kis seguiram o mesmo formato.

Deborah era atriz permanente do quadro da Globo desde 1995, com atuação em diversas obras, como Laços de Família (2000), Celebridade (2003), América (2005), Pé na Jaca (2007), A Favorita (2008), Segundo Sol (2018) e Salve-se Quem Puder (2020). O trabalho mais recente da atriz em telenovelas foi no remake de Elas por Elas, que chegou ao fim em abril deste ano.

Fonte: Pleno News/ Foto: Fabricio Pioyani/AgNews