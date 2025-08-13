Explosão Fatal: Nove morrem em acidente em fábrica de dinamite no Paraná

Com base em imagens de câmeras de segurança da fábrica, a delegada Géssica Andrade informou que as vítimas se reuniram para orar pouco antes da explosão e, no momento do acidente, não estavam manipulando materiais explosivos.

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos da Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou nove pessoas mortas. A energia da explosão fragmentou os corpos, e por isso a identificação das vítimas só será possível por meio de exames de DNA. A Polícia Científica do Paraná já iniciou o procedimento, que consiste na coleta de material genético das famílias para realizar a comparação.O Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou que o incidente foi acidental e mobilizou uma grande operação de resgate na manhã de terça-feira (12).

A explosão ocorreu por volta das 6h15. De acordo com os bombeiros, 11 funcionários estavam na fábrica no momento do acidente. Dois deles conseguiram sair ilesos, enquanto as outras nove pessoas (seis homens e três mulheres) infelizmente vieram a óbitos. Três indivíduos que estavam a cerca de 200 metros do local também foram atendidos com lesões leves.

O impacto da explosão foi tão forte que a estrutura da fábrica, que fica próxima à rodovia BR-116, foi completamente destruída, deixando apenas uma cratera.

Cerca de 50 agentes, 10 viaturas e cães farejadores do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) isolou a área, e equipes da Defesa Civil do Estado estão prestando assistência às famílias afetadas.

“Nós estamos nos esforçando ao máximo, nossos laboratórios estão trabalhando com o material que foi coletado com os familiares. Eu não tenho uma data pontual pra passar, não descarto a hipótese de pedir ajuda a outro estado também para concluir isso o mais rápido possível, mas eu presumo que em menos de um mês nós não conseguimos terminar esses laudos”, disse o secretário de segurança pública do Paraná, Hudson Teixeira.

Veja quem eram os nove mortos em explosão:

Camila de Almeida Pinheiro

Camila de Almeida Pinheiro tinha 24 anos e trabalhava na empresa há 1 ano. A mãe dela também era funcionária da Enaex e foi ela quem conseguiu o emprego para a filha.

Cleberson Arruda Correa

Cleberson Arruda Correa tinha 35 anos e era natural de Curitiba.

Eduardo Silveira de Paula

Eduardo Silveira de Paula, deixou esposa e filhos.

Francieli Gonçalves de Oliveira

Jessica Aparecida Alves Pires

Marcio Nascimento de Andrade

Marcio Nascimento de Andrade tinha 38 anos, era pastor de uma igreja evangélica e morava em Campina Grande do Sul. Ele deixa a esposa e uma filha de 6 anos.

Pablo Correa dos Santos

Roberto dos Santos Kuhnen

Roberto dos Santos Kuhnen tinha 40 anos e era natural de Pitanga, na região central do Paraná.

Simeão Pires Machado

Simeão Pires Machado tinha 35 anos. Ele deixa a esposa e dois filhos de 7 e 9 anos.

