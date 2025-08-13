Avião da Azul atropela tamanduá e voo no Pará é interrompido

Na noite de terça-feira (12 de agosto de 2025), um voo da Azul Linhas Aéreas teve sua decolagem interrompida no Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca, em Santarém (PA), após colidir com um tamanduá na pista por volta das 23h12 o avião se preparava para seguir para Belém.

Segundo passageiros, a tripulação detectou o impacto, acionou os freios e usou o reverso dos motores para parar antes do final da pista. Após o procedimento, a aeronave retornou ao pátio para uma inspeção de segurança.

Sem registro de feridos, o voo foi retomado às 23h52, cerca de 40 minutos depois, seguindo as normas de segurança da ANAC.

Esse tipo de incidente é raro, mas não inusitado em aeroportos próximos a áreas de mata. A administração aeroportuária de Santarém realiza monitoramento constante da fauna para reduzir riscos operacionais.

Imagem: Divulgação