quinta-feira, setembro 25, 2025
MAUB inaugura murais artísticos no Museu Goeldi com festa gratuita neste domingo (28)

O Museu de Arte Urbana de Belém (MAUB) chega à reta final de sua edição especial no Museu Paraense Emílio Goeldi e, neste domingo (28), vai inaugurar 19 murais inéditos inspirados na Amazônia. As pinturas, que transformam os muros do Parque Zoobotânico e do Campus de Pesquisa em uma verdadeira galeria a céu aberto, serão apresentadas ao público em uma grande festa gratuita na Av. Magalhães Barata, em frente ao Museu Goeldi, a partir das 9h.

Nesta edição, artistas do Pará e de outros estados assinam obras que dialogam com a biodiversidade, a arqueologia e o patrimônio cultural amazônico. Ao todo, o MAUB soma 2.500 m² de muros revitalizados, ampliando sua atuação que já havia transformado 11 mil m² no Ver-o-Rio.

“Essa parceria com o Museu Goeldi reforça a ideia de Belém como galeria a céu aberto. São artistas amazônicos e de outras regiões do Brasil conectando ciência, cultura e comunidade em um diálogo único”, destaca Gibson Massoud, idealizador do MAUB.

Festa de inauguração

A programação de inauguração foi pensada para toda a família, com música, oficinas, feira criativa e praça de alimentação. Entre as atrações estão Reggaetown com participação da cantora Layse, Baile do Mestre Cupijó, Ver-o-Brass e DJ The Black, além de atividades infantis como contação de histórias, oficina de grafite e bolhas de sabão.

📍 Serviço

Data: Domingo, 28 de setembro

Horário: A partir das 9h

Local: Av. Magalhães Barata (em frente ao Parque Zoobotânico do Museu Goeldi)

Entrada: gratuita

🎶 Programação musical e atividades

9h – Abertura com Naiá e Benny, brinquedos e feira criativa

10h – DJ The Black + contação de histórias “Causos da Dona Cotia”

11h – Oficina infantil de grafite

13h30 – Show Ver-o-Brass

15h – Oficina de bolhas de sabão

15h45 – Baile do Mestre Cupijó

17h45 – Reggaetown convida Layse

19h15 – Encerramento com DJ The Black

Para o diretor do Museu Goeldi, Nilson Gabas Júnior, o projeto é histórico:

“Os muros se transformaram em telas que unem ciência, cultura e educação. É um marco inédito entre os patrimônios do Estado e um presente para a população”, afirma.

Com essa edição, o MAUB se consolida como um dos maiores museus a céu aberto do Brasil, reforçando o protagonismo da arte amazônica no cenário nacional.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação

