Faustão faz hemodiálise mesmo três meses após transplante

Fausto Silva segue fazendo sessões de hemodiálise três meses após passar por um transplante de rim, o segundo em menos de um ano. O apresentador de 74 anos também havia recebido um novo coração, em agosto de 2023.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Faustão tem usado uma moderna máquina de hemodiálise portátil, que traz liberdade e mobilidade para pacientes com doença renal crônica.

– A tecnologia é muito semelhante à da máquina convencional. Ela é miniaturizada, é menor, permitindo que a diálise seja feito em domicílio. Mas promove o tratamento com a mesma eficácia — explicou ao jornal o nefrologista Pedro Túlio Rocha.

Uma máquina portátil de hemodiálise pesa cerca de 30 quilos e pode ser levada até em viagens. Seu uso dispensa o deslocamento do paciente a centros especializados para a realização do procedimento.

No início de abril, três semanas após a cirurgia, a esposa do apresentador, Luciana Cardoso, chegou a revelar uma rejeição do rim que foi transplantado. Por isto, Fausto Silva precisou iniciar um tratamento mais potente que, segunda ela, mostrou resultados positivos já no segundo dia.

– Há dois dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida. (…) A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia – disse ela à época.

Um dos objetivos de um transplante de rim é liberar o paciente da necessidade da diálise. A rejeição é mais comum entre pacientes que recebem o rim de um doador falecido, como foi o caso de Faustão.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo Instagram faustaodomeucoracao