Feira Literária da Socioeducação promove leitura e escrita como instrumentos de transformação social

A “Feira Literária da Socioeducação” reuniu jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas do Pará na busca por transformação por meio da leitura e da escrita. Durante o evento, os participantes foram incentivados a explorar diferentes formas de expressão literária como poesia, contação de histórias, música e escrita em uma experiência que uniu educação, arte e reflexão social.

A proposta central da feira foi clara: usar a literatura como uma ferramenta de emanciação e cidadania, proporcionando aos jovens um espaço para contar suas histórias, expressar suas identidades e desenvolver uma visão crítica de si mesmos e do mundo. Oficinas, rodas de conversa, feira de publicações e apresentações culturais fizeram parte da programação.

Ao destacar esse projeto, ressaltamos que a promoção da leitura e da escrita em espaços socioeducativos não é apenas uma questão pedagógica trata-se de garantir direitos fundamentais, como o acesso à cultura, previsto tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto nos princípios do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

Testemunhos emocionados dos participantes reforçaram o impacto social dessa iniciativa. Para muitos, foi uma oportunidade inédita de visibilidade e autorrepresentação, um momento para desenvolver autonomia e fortalecer a autoestima em meio a um sistema que historicamente os marginaliza.

Imagem: Agência Pará

