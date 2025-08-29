Viseu dará início ao maior projeto de abastecimento de água potável do Pará

O prefeito Cristiano Vale e o ex-prefeito Neto foram recebidos no ministério das Cidades, em Brasília, pelo ministro Jader Filho para dar o pontapé inicial em um projeto pioneiro no Estado do Pará. Trata-se do novo Sistema de Abastecimento de Água Potável de Viseu. O sistema fará a captação da água do rio Gurupi, que passará por um moderno processo de tratamento e será entregue com qualidade e potável em todas as casas da sede do município.

Com investimento de R$ 79 milhões, este é o maior convênio já firmado pela Prefeitura de Viseu. Já foi liberada a primeira parcela de R$ 4 milhões, recurso necessário para dar andamento ao processo de licitação.

Além da sede, o sistema também atenderá as vilas de: Bombom, Sumaúma, Chapada, Mirim, Mocambo, Toledo, Limondeua e Fazenda Real, garantindo mais saúde, dignidade e qualidade de vida para milhares de viseuenses.

Essa é uma obra histórica que terá início, meio e conclusão, transformando a realidade do município e colocando Viseu como referência em gestão e inovação no abastecimento de água potável no Pará.

Imagens: Ascom/Viseu