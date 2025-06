Festival Vamos Passear contou com 2.500 participantes em Belém (PA)

O Festival Vamos Passear movimentou o Portal da Amazônia no domingo (22). Em uma manhã de sol, com um lindo céu azul, participantes de todas as idades fizeram a festa na terceira etapa do evento, em Belém (PA). Famílias, amigos, de crianças a idosos, tiveram momentos de muito lazer e diversão, com 2.500 pessoas na arena especialmente montada no local.

O evento contou com diferentes atividades, levando saúde, esporte e lazer para quem participou. A programação teve Passeio de Bike, Caminhada e Corrida Infantil, assim como diferentes atrações gratuitas, abertas ao público que foi até o Portal da Amazônia.

As bikes abriram a programação com um percurso de 10 km. Depois, a Caminhada movimentou os participantes, que percorreram 4 km. E, em seguida, a criançada se divertiu muito na Corrida Infantil, entre 50 metros e 400 metros, de acordo com a idade.

Edson de Jesus esteve no Passeio de Bike com a família. E não escondeu a alegria. “Estou muito feliz. Foi um convite da minha cunhada que costuma participar de eventos. Meu sobrinho Igor, que é especial, fez o passeio. A organização é muito boa. Estão de parabéns. Só tenho a agradecer”, afirmou o tio de Igor Silva, 18 anos, com Síndrome de Dawn.

Quem também esteve no Passeio de Bike com a família foi Daniela Silva. “Muito legal. Várias atividades, para todas as idades. O Passeio foi muito bom para a galera que gosta de bike como eu. Minha primeira vez, muito divertido, gostando muito”, destacou.

De Barcarena para o Vamos Passear – E teve quem veio de longe para participar. Juliana Vitória e a mãe Ana Cristina são de Barcarena, município a mais de 2 horas de Belém. Acordaram bem cedinho e pegaram barco para estar no Vamos Passear. Agora, levam de volta medalhas, fotos e boas recordações.

“Eu amei a experiência. Participei da Corrida Infantil e do skate. Nunca tinha vindo e foi ótimo, maravilhoso. Minha mãe veio me apoiar. E a emoção de estar aqui é tão grande que não tem nem como explicar”, disse Juliana. “Sempre quis vir e este ano deu certo. É muito bom incentivar as crianças no esporte”, completou Ana.

Gilvana Cavalcante foi ao Vamos Passear na Caminhada, ao lado da irmã, Gilmara, filhos e sobrinhos. “Adorei. É sempre bom participar ao ar livre com as crianças”, observou. “Muito divertido estar aqui com a minha família. Amei a Corrida. Ano que vem quero estar de volta”, garantiu a sobrinha Maysa.

Muitas atrações – Muita diversão, também, nas atividades gratuitas montadas na arena. Seja na quadra poliesportiva, seja na de areia, quem foi teve momentos de esporte e lazer. Professores acompanharam os participantes no beach tennis, vôlei de areia, futevôlei, vôlei e basquete. Sem falar na mini pista de skate.

As atrações não pararam por aí. No palco principal do evento, yoga, pilates e dança garantiram o entretenimento. E a arena teve área de alimentação e descanso.

No Portal da Amazônia foram montados, também, o Espaço Kids, com diversas atividades para as crianças, e o Espaço Saúde, voltado ao bem-estar. Quem precisou pode contar ainda com assistência gratuita para manutenção básica de bicicletas, patins e skates.

A sustentabilidade e a inclusão marcaram presença. No evento, resíduo zero, reaproveitamento de lonas e doação de areia. E inclusivo para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva e pessoas com mobilidade reduzida.

Oito etapas pelo País – Apresentado pela Brasilprev, uma empresa BB Seguros, o Festival Vamos Passear está percorrendo o Brasil entre os meses de junho e agosto, com um total de oito etapas e expectativa de mais de 30 mil participantes em 2025. A próxima será no domingo (29) em São Paulo, no Parque Villa-Lobos.

Etapas 2025

08/06 – Salvador (BA) – Praça de Piatã – realizada

15/06 – Recife (PE) – Praia do Pina – realizada

22/06 – Belém (PA) – Portal da Amazônia – realizada

29/06 – São Paulo (SP) – Parque Villa-Lobos

20/07 – Brasília (DF) – Parque da Cidade Sarah Kubitschek

27/07 – Porto Alegre (RS) – Parque Marinha do Brasil

10/08 – Belo Horizonte (MG) – Parque Municipal Juscelino Kubitschek

31.08 – Rio de Janeiro (RJ) – Aterro do Flamengo

O Festival Vamos Passear 2025 é apresentado pela Brasilprev, uma empresa BB Seguros, por meio do Governo Federal/Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte.