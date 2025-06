Jucepa abre inscrições para seminário “Descomplicando o Registro Mercantil”

O seminário será realizado em Ulianópolis, no dia 3 de julho, às 17h30. O local será o auditório do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Prefeitura.

A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) está com inscrições abertas para o seminário “Jucepa em Movimento: Descomplicando o Registro Mercantil”, que ocorrerá em Ulianópolis no dia 3 de julho. O evento será às 17h30, no auditório do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Prefeitura. A iniciativa é voltada para servidores públicos, empresários, e profissionais e estudantes das áreas de Administração, Contabilidade, Direito e Economia.

Os interessados podem garantir sua vaga pelo site oficial da Jucepa: www.jucepa.pa.gov.br. A inscrição é solidária: basta levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento, que será doado a uma instituição beneficente local.

A proposta do seminário é esclarecer dúvidas sobre o sistema da Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) e os procedimentos de registro de empresas, incluindo abertura, alteração e baixa, com um foco no cenário municipal. A Redesim tem como missão simplificar e integrar os processos de legalização de negócios em todo o país.

Para o presidente da Jucepa, Filipe Meireles, levar essa capacitação ao interior do estado é fundamental: “Fortalecer o conhecimento técnico sobre o registro mercantil é uma forma de fomentar o empreendedorismo e melhorar o ambiente de negócios no Pará. Ulianópolis tem destaque na economia regional e merece esse suporte”, afirma.

A secretária-geral da Jucepa, Karla Dias, reforça o caráter educativo da ação: “Nosso objetivo é mostrar que a legalização de empresas pode ser feita com segurança e simplicidade. Estar perto da população e dos profissionais locais facilita o acesso à informação de forma clara e prática.”

A prefeita de Ulianópolis, Kelly Cristina Destro, celebra a parceria: “Ulianópolis é um importante polo agropecuário, com forte produção de grãos e um agronegócio em constante expansão. Este seminário fortalece nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a qualificação de nossos profissionais.”

Com uma base econômica sólida na agricultura, pecuária e agroindústria, Ulianópolis se destaca como um dos maiores produtores de milho e soja do sudeste do Pará, atraindo também novos empreendimentos nos setores de comércio e serviços.

Serviço

Seminário: Jucepa em Movimento – Descomplicando o Registro Mercantil

Local: Auditório do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Prefeitura de Ulianópolis

Data: quinta-feira, 03 de julho

Horário: 17h30

Público-alvo: Servidores públicos, empresários, profissionais e estudantes de Administração, Contabilidade, Direito e Economia

Inscrição solidária: 1 kg de alimento não perecível

Inscrições: www.jucepa.pa.gov.br