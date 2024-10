Filho de Kate e William, príncipe George enfrentará separação dos irmãos; entenda

Uma antiga norma da realeza britânica pode impactar a convivência do Príncipe George com seus irmãos, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, quando ele atingir a idade de 12 anos. Os filhos do Príncipe William e da Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, são frequentemente vistos em eventos familiares importantes. No entanto, segundo a imprensa britânica, protocolos da monarquia podem exigir alterações significativas na dinâmica entre os irmãos.

Atualmente, George tem 11 anos, Charlotte tem 9 e Louis tem 6. De acordo com as tradições para garantir a linha de sucessão ao trono, os herdeiros não devem viajar juntos após certa idade. George, sendo o segundo na linha de sucessão após seu pai, em breve será afetado por esta regra. Essa medida visa proteger a continuidade da monarquia em situações inesperadas, como acidentes aéreos, assegurando sempre a presença de um herdeiro apto.

Como a Regra Afeta o Príncipe George?

Quando George completar 12 anos, ele deverá cumprir essa norma que lhe proibirá de viajar na mesma aeronave que seu pai, William. Tal regulamentação fará com que ele se separe de seus irmãos menores em viagens importantes. A regra foi criada como uma medida de precaução para preservar a sucessão ao trono. Em caso de acidentes, a intenção é garantir que um dos herdeiros sempre permaneça seguro, mantendo a estabilidade da monarquia.

Histórico da Tradição: O Caso de William

Graham Laurie, um ex-piloto real, relembrou detalhes sobre essa diretriz no podcast A Right Royal. Laurie destacou que o príncipe William também seguiu essa regra a partir dos 12 anos. “Nós viajávamos todos juntos até o príncipe William completar 12 anos. Depois disso, ele teve que ter uma aeronave separada,” mencionou Laurie. Este protocolo visa minimizar os riscos à linha sucessória em situações de viagens aéreas.

Quando George atingir 12 anos, essa regra será aplicada, modificando a forma como a família real realiza suas viagens. Tal tradição é uma entre várias que buscam preservar a segurança e a continuidade da monarquia. O ajuste, embora planejado para a segurança, adiciona um nível extra de complexidade às viagens familiares, especialmente em eventos onde a presença conjunta dos herdeiros é esperada, mas limitada por essa regra de segurança.

Uma foto recente divulgada por Kate Middleton em celebração ao aniversário do Príncipe George destacou o forte vínculo entre os irmãos. No entanto, a exigência dessa norma traz desafios adicionais para a convivência familiar, especialmente em ocasiões formais onde a presença conjunta é significativa. Tal medida, embora difícil, é vista como essencial para garantir que a linha de sucessão real se mantenha intacta em qualquer conflito de emergência que possa surgir.

Fonte: Terra Brasil Noticias/Foto: Reprodução/Instagram