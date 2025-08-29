Fim de semana em Belém: Ferrugem, Bruno & Marrone e cultura geek agitam a cena local

Belém se prepara para um fim de semana repleto de eventos imperdíveis. O cantor Ferrugem retorna à capital paraense no sábado (30), com sua turnê comemorativa “10 Anos”, em um show que promete emocionar fãs de pagode na Assembleia Paraense. A apresentação celebrarará uma década de sucessos e emoção ao vivo.

Na sexta-feira (29), o espetáculo segue com força total: Bruno & Marrone desembarcam no Estádio Olímpico do Mangueirão com a Turnê Inevitável A Festa. A noite envolve mais do que um simples show o evento traz performances interativas, surpresas e participações especiais de Dino Fonseca e Enzo Rabelo, todos sob um clima sertanejo festivo e de alto nível.

E para os fãs de cultura pop e universo geek, a Amazon Geek Parque retorna para a 2ª edição no Parque dos Igarapés. Dois dias inteiros de cosplay, K-pop, games e feira geek reservam entretenimento diversificado para todas as idades.

Se você está na cidade, aproveite esses momentos de lazer, cultura e celebração há algo para todos os gostos nesse fim de semana movimentado em Belém.

Imagem: Reprodução