sexta-feira, agosto 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Governo entrega 12ª creche do programa “Creches por Todo o Pará” em Igarapé-Açu

O Governo do Pará inaugurou a 12ª unidade do programa Creches por Todo o Pará nesta sexta-feira (29), em Igarapé-Açu: a Unidade Municipal de Educação Infantil Professora Maria de Fátima dos Santos Tavares, construída com investimento de R$ 3,2 milhões e com capacidade para atender até 200 crianças de 0 a 5 anos.

A estrutura moderna conta com nove salas de aula, berçário com lactário, sala de trocador, copa, cozinha, cinco banheiros, sala multiuso, parquinho de areia, espaço de convivência, jardim e sala para professores.

O programa “Creches por Todo o Pará” já entregou unidades também em Belém, Oriximiná, Ananindeua, Benevides, Redenção, Cumaru do Norte, Bannach, Almeirim, Melgaço, Curuçá e Marabá. No total, o governo está investindo mais de R$ 400 milhões em 150 creches, previstas para beneficiar cerca de 30 mil famílias, especialmente mulheres que buscam retornar ao mercado de trabalho.

A secretária de Educação destacou que esta entrega aprofunda o compromisso estadual com a educação infantil. “Cada nova creche representa mais oportunidades um lugar seguro para as crianças e uma rede de apoio para as famílias”, afirmou. Ela enfatizou que, com essas unidades, o Estado reforça o pilar da educação como fomentadora de igualdade e inclusão social.

A creche em Igarapé-Açu reforça o acesso à educação de qualidade desde os primeiros anos de vida, matéria fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, além de contribuir com a emancipação econômica das mulheres.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: funcionário de supermercado mata cliente negro com tiro após briga por animal no ABC
Próximo artigo
Fim de semana em Belém: Ferrugem, Bruno & Marrone e cultura geek agitam a cena local

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,290FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315