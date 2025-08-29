Governo entrega 12ª creche do programa “Creches por Todo o Pará” em Igarapé-Açu

O Governo do Pará inaugurou a 12ª unidade do programa Creches por Todo o Pará nesta sexta-feira (29), em Igarapé-Açu: a Unidade Municipal de Educação Infantil Professora Maria de Fátima dos Santos Tavares, construída com investimento de R$ 3,2 milhões e com capacidade para atender até 200 crianças de 0 a 5 anos.

A estrutura moderna conta com nove salas de aula, berçário com lactário, sala de trocador, copa, cozinha, cinco banheiros, sala multiuso, parquinho de areia, espaço de convivência, jardim e sala para professores.

O programa “Creches por Todo o Pará” já entregou unidades também em Belém, Oriximiná, Ananindeua, Benevides, Redenção, Cumaru do Norte, Bannach, Almeirim, Melgaço, Curuçá e Marabá. No total, o governo está investindo mais de R$ 400 milhões em 150 creches, previstas para beneficiar cerca de 30 mil famílias, especialmente mulheres que buscam retornar ao mercado de trabalho.

A secretária de Educação destacou que esta entrega aprofunda o compromisso estadual com a educação infantil. “Cada nova creche representa mais oportunidades um lugar seguro para as crianças e uma rede de apoio para as famílias”, afirmou. Ela enfatizou que, com essas unidades, o Estado reforça o pilar da educação como fomentadora de igualdade e inclusão social.

A creche em Igarapé-Açu reforça o acesso à educação de qualidade desde os primeiros anos de vida, matéria fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, além de contribuir com a emancipação econômica das mulheres.

Imagem: Agência Pará