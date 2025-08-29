Vídeo: suspeito de atear fogo em prédio e agredir moradora recebe alta e é encaminhado à polícia

A moradora agredida pelo zelador no Rio Vermelho ainda está internada em estado grave. O crime aconteceu na quarta-feira (27).

O zelador Osvaldo Conceição, suspeito de espancar uma moradora e incendiar um prédio em Salvador, recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE). Ferido ao tentar fugir do edifício na quarta-feira (27), ele será levado a uma unidade prisional após passar por audiência de custódia na sexta-feira (29).

A vítima, a professora Núbia Pimentel, de 41 anos, permanece internada em estado grave, em coma induzido. Ela sofreu múltiplas fraturas, principalmente no rosto.

O crime, que aconteceu no bairro do Rio Vermelho, foi parcialmente gravado por câmeras de segurança. As imagens mostram o suspeito chegando ao prédio com um galão de gasolina. Após o ataque, ele se feriu ao pular do playground para a garagem, momento em que foi socorrido para o hospital.

Conceição é investigado por tentativa de feminicídio e dano qualificado por utilização de substância inflamável.

Foto: Arquivo pessoal

