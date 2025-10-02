Lula visita obras integradas para a realização da COP30

Nesta quinta-feira, 02, e amanhã, sexta-feira, 03, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agendas em Belém (PA) para visitar as obras integradas para a realização da COP30. Hoje, a partir das 16h, o presidente visita as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Una, no bairro Telégrafo.

Depois, às 18h30, participa da Cerimônia de Anúncios de Investimentos em Drenagem e Inauguração do Parque Linear da Nova Doca.

Na sexta-feira, às 9h20, ele vai visitar as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Depois, às 11h, confere as obras do Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão. Ele percorre o Museu das Amazônias, espaço dedicado a valorizar a ciência e a tecnologia das Amazônias e que vai abrigar exposição “Amazônia “, de Sebastião Salgado.

Ainda no Porto Futuro II, o presidente Lula confere as obras do Centro Gastronômico e do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. O espaço vai conectar sustentabilidade, cooperação e inovação, gerando oportunidades de bionegócios para toda a Amazônia.

À tarde, a partir das 13h, o presidente Lula vai vistoriar o Parque da Cidade, local que vai sediar os eventos da COP30.

SERVIÇO

02/10 – 16h – Visita às instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Uma

Local: Rodovia Arthur Bernardes, s/n. Passando a Igreja Perpétuo Socorro, lado direito. Bairro Telégrafo

02/10 – 18h30 – Cerimônia de Anúncios de Investimentos em Drenagem e Inauguração do Parque Linear da Nova Doca

Local: Parque Linear da Doca

03/10 – 9h20 – Visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União

03/10 – 11h – Visita ao Museu das Amazônias, ao Centro Gastronômico e ao Parque de Bioeconomia e Inovação do Parque do Futuro II

03/10 – 13h Visita ao Parque da Cidade, no âmbito dos preparativos para a COP30

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República