Geraldo Alckmin, vice-presidente, testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 no domingo, 31. Em razão disso, o político optou por cancelar sua agenda para esta segunda-feira, 1º.

Alckmin apresenta sintomas leves e seu estado de saúde é estável. Ele seguirá o protocolo de isolamento em sua residência oficial no Palácio do Jaburu, em Brasília, conforme orientação médica.

Este é o segundo caso de infecção por Covid-19 registrado em Alckmin. O primeiro ocorreu em maio de 2022, quando o político precisou cancelar compromissos de pré-campanha ao lado do então pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na semana anterior ao diagnóstico atual, Alckmin esteve presente em reuniões oficiais ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, e participou da cerimônia de assinatura de atos relacionados ao Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), acompanhado por Lula.

Imagem: Agência Brasil