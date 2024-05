Ginasta paraense do ‘Talentos Esportivos’ é ouro, prata e bronze em Pan-Americano na Colômbia

A paraense Andreza Lima, revelada no Programa Talentos Esportivos do Governo do Estado do Pará, brilhou no Pan-Americano de Ginástica, encerrado no domingo (25), em Santa Marta, na Colômbia. A ginasta conquistou três medalhas: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Aos 17 anos, Andreza chegou ao lugar mais alto do pódio, na categoria adulta. O ouro veio na final por equipes, com o grupo formado por Carolyne Pedro, Gabriela Barbosa, Hellen Benevides, Josiany Calixto, Luiza Abel e pela paraense, que juntas encantaram as juradas levando a maior nota nos aparelhos.

O secretário titular da Secretaria de Estado e Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade, ressalta a importância dos programas do governo de incentivo ao esporte. “O programa Talentos Esportivos, vem mudando a vida de muitas crianças, adolescentes e adultos, é uma alegria imensa ver a Andreza Lima, que surgiu no Talentos Esportivos, ganhando medalhas importantes pelo mundo, e representando a nossa Seleção Brasileira”, disse ele.

Natural de Belém, Andreza é um nome forte no cenário nacional na modalidade para fazer história com a camisa verde e amarela. Mãe de Andreza, a farmacêutica Flávia Lima falou da trajetória da família. “O sentimento é de gratidão e orgulho, por Deus ter me dado coragem para seguir o sonho de uma menina de 10 anos e largar tudo aí, em Belém, e, isso inclui família e amigos. Vir para cá com apenas quatro malas e um sonho para o Rio Grande do Sul”, disse a mãe.

“Deus nos guiou a todo tempo. No início não foi fácil, a adaptação em outro Estado, por conta do frio e da vida longe da família. Mas hoje a recompensa está aí. Vendo ela brilhar e conseguindo realizar o seu grande sonho”, concluiu a farmacêutica.

Além do ouro, Andreza conquistou a medalha de bronze na prova individual geral e a medalha de prata no último domingo, 26, na final por aparelhos, categoria trave.

Após a competição, a paraense falou sobre a boa fase e a possibilidade de ir para as Olimpíadas de Paris. “Eu estou bem animada com todas as competições preparatórias e bem feliz por estar ali no meio, no grupo que vai para Paris”, declarou a ginasta.

A jovem iniciou em 2016, aos 9 anos de idade na ginástica artística pelo Programa Talentos Esportivos, que fica na Universidade do Estado do Pará (UEPA), a atleta teve tanto destaque nas competições locais e nacionais que em abril de 2018, recebeu o convite para treinar no Clube Grêmio Náutico União, e encontra-se até hoje no clube e em 2021 integrou a Seleção Brasileira de Ginástica. Mãe e filha moram no Rio Grande do Sul.

O primeiro técnico da jovem Ulisses Lima, fala do orgulho que sente de ver a atleta brilhando em competições nacionais e internacionais. “Ela começou bem novinha aqui com a gente, mas sempre foi aquela menina talentosa que nasceu para a ginástica. É orgulho para todos nós aqui da ginástica, do programa Talentos Esportivos da Seel”, disse o técnico

Imagem: Divulgação