Governo do Estado e União entregam obras e serviços para reforçar o SUS no Marajó

Governador Helder Barbalho e ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumpriram agenda em Breves, que recebe novos equipamentos de saúde

O governador do Pará, Helder Barbalho, a secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estiveram, nesta quinta-feira (28), no município de Breves, no Marajó, para entregar obras que ampliam o acesso da população a serviços especializados e fortalecem as estruturas de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em áreas remotas.

No município, foram entregues o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Lino Alves Rebelo, onde serão oferecidos tratamentos para pessoas com deficiência intelectual, física e auditiva, e a Oficina Ortopédica de Breves, responsável pela produção, adaptação e manutenção de órteses, próteses e equipamentos auxiliares.

Segundo informações do Ministério da Saúde, os Centros Especializados em Reabilitação, erguidos com recursos do governo federal, são unidades de atenção ambulatorial especializada, que realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologias assistivas, as quais visam à inclusão de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida. “No caso do CER tipo III, trata-se de uma unidade que presta atendimentos em três modalidades de reabilitação. Aqui vamos oferecer tratamentos de alto nível para deficiências auditivas, físicas e intelectuais”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Na ocasião, uma das filhas do empresário que dá nome ao Centro, Lino Alves Rebelo, a radialista Deuza Alves, comemorou a chegada, ao município, de um equipamento como este. “Isso é algo muito importante e de uma sensibilidade de todos os governantes, pois a pessoa com deficiência ficou por muito tempo escondida dentro de casa, sem ter acesso a equipamentos como esse, que trazem autonomia, a liberdade de poder ir e vir, um direito constitucional”, destacou.

A radialista Deuza Alves comemorou a chegada, ao município de Breves, de equipamentos como estes

Investimentos do governo do Pará garantem descentralização do atendimento

Em Breves, o governador Helder Barbalho destacou que prosseguem as obras do futuro Hospital Materno Infantil, em construção por meio de um convênio entre o governo do Pará e a prefeitura local, com investimentos na ordem de R$ 19 milhões.

Atualmente, a obra atingiu 72% de serviços executados. Até 2026, a população de mães e crianças de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel poderão usufruir de um hospital que prevê a implantação de 30 leitos de internação geral; dez leitos de cuidados intensivos neonatais, sendo quatro leitos de UTI, quatro leitos de UCI e dois leitos UCI canguru e mais o isolamento, além de dez quartos PPPs, atendendo as diretrizes da Rede Cegonha.

O futuro Hospital Materno Infantil, em construção por meio de um convênio entre o governo do Pará e a prefeitura de Breves, conta com investimentos da ordem de R$ 19 milhões

“Com mais essa iniciativa, vamos descentralizar o atendimento, para que uma mãe não precise se deslocar para outras regiões para ter o seu bebê, que possa ser perto das suas casas”, destacou o Chefe do Executivo Estadual. Helder Barbalho ressaltou ainda a construção da nova Policlínica de Breves, que oferecerá à população 34 especialidades médicas, acelerando, assim, o acesso da população daquele município e de todo o Marajó a serviços de atendimento clínico, exames e consultas.

A secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz, frisou o compromisso do governo do Pará no cumprimento dos cronogramas das obras em unidades de saúde que são realizadas em Breves e em todos os municípios paraenses. “Dedicamos recursos significativos para construir novas maternidades e modernizar as já em funcionamento. Isso promove bem-estar e desenvolvimento saudável para nossas famílias paraenses. É um investimento no presente e no futuro de nosso Estado”, disse.

Atualmente, a obra do Materno Infantil atingiu 72% de serviços executados e até 2026 estará concluída

Morador de Breves, o aposentado Celino Nunes, agradeceu as esferas do governo por tantas iniciativas em favor do município. “O povo da nossa cidade, aos poucos, vai deixar de percorrer longas distâncias para ter atendimento especializado aqui mesmo. É um carinho com um povo que merece”, disse.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará