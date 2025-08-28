Instituto Equatorial completa 1 ano com mais de R$ 20 milhões investidos

Mais de 120 mil pessoas foram beneficiadas e 450 organizações apoiadas.

O Instituto Equatorial completou no dia 25/07, seu primeiro ano de atuação, celebrando o alcance de mais de 120 mil pessoas nos estados de Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul. Com investimento inicial de mais de R$ 20 milhões de reais de recursos próprios do Grupo Equatorial, o Instituto apoia 11 projetos realizados por meio de parcerias com instituições de referência nacional, como UNICEF, Fundação Roberto Marinho, Gerando Falcões, entre outros, além de alcançar 450 organizações de base comunitária, levando para as comunidades oportunidades e desenvolvimento social.

“Com o Instituto Equatorial, reafirmamos nosso compromisso de canalizar toda a nossa energia para melhorar vidas e promover o desenvolvimento das pessoas. Acreditamos que a educação e o fortalecimento social são caminhos para transformar realidades e construir um futuro mais justo e sustentável para todos. O que vemos hoje é só o início de uma grande jornada de promoção de transformação de vidas, já gerando bons frutos”, afirma Mauricio Velloso, diretor-presidente do Instituto Equatorial.

Entre os destaques deste primeiro ano está o Edital Diálogos Equatorial, que investiu R$ 3 milhões em 151 projetos comunitários. A iniciativa tem ampliado o acesso ao financiamento social direto, promovendo a valorização de soluções locais e fortalecendo o protagonismo das organizações que atuam diariamente nas comunidades. Foram 107.670 pessoas beneficiadas com projetos que envolvem qualificação profissional, empregabilidade, educação, sustentabilidade e empreendedorismo.

Outro exemplo é o projeto Jovens Protagonistas do Clima, no Pará, que está formando uma nova geração de lideranças ambientais com oficinas sobre mudanças climáticas, ética ambiental, coleta seletiva e vivências em trilhas ecológicas. Já o Energia Feminina, realizado com o CIEDS, apoia a inclusão produtiva de mulheres no Pará e no Piauí. Das 360 participantes, 120 foram selecionadas para uma etapa avançada de formação em empreendedorismo, marketing, gestão financeira e acesso a capital semente.

As ações do Instituto estão estruturadas em quatro eixos: Educação, Empregabilidade, Empreendedorismo e Sustentabilidade, pilares que guiam cada projeto de forma integrada e com foco na construção de soluções sustentáveis com a realidade de cada estado. O Instituto Equatorial atua como articulador de redes, com inteligência social, incentivando o diálogo entre sociedade civil, poder público e setor privado.

“Trabalhamos para reduzir desigualdades sociais e promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atuamos. Valorizamos as diferenças, reconhecemos as contribuições de cada pessoa e promovemos oportunidades para todos. Ao conectar setores e unir esforços, conseguimos ampliar o impacto positivo nas comunidades”, destaca Janaina Ali, coordenadora do Instituto Equatorial.

O Instituto avança com a missão de integrar territórios, construir pontes e somar forças com quem já faz a diferença nas comunidades. Um ano depois, colhemos os frutos de um trabalho coletivo enraizado na escuta, no respeito e no compromisso com um futuro mais justo e inclusivo.