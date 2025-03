Governo do Pará anuncia apoio a atletas surdos para competições nacionais e internacionais

Secretário da Seel, Cássio Andrade, garante suporte financeiro e Arena Mangueirinho para treinamentos

A manhã desta sexta-feira (21) foi de celebração na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), onde mais de uma dezena de atletas e membros da Federação Paraense Desportiva dos Surdos (FPADS) receberam a confirmação de apoio do Governo do Pará para representar o estado em competições nacionais e internacionais.

O anúncio foi feito pelo secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, durante uma reunião que contou com uma videochamada do governador Helder Barbalho. Também estiveram presentes o secretário adjunto da Seel, José Francisco, e a professora Karol Pinheiro, da DRE 5 Ananindeua.

“Parabéns e sucesso a todos! Que Deus proteja vocês e que possamos fazer uma grande participação pelo Pará. Espero que tragam muitas medalhas e conquistas para o nosso estado”, disse Helder Barbalho aos atletas durante a chamada.

Além do suporte financeiro para custear as competições, o secretário Cássio Andrade anunciou a liberação da Arena Mangueirinho como espaço de treinamento para os atletas surdos. “Recebemos aqui o presidente da FPADS e reforçamos nosso compromisso em apoiar esses atletas. Eles terão suporte do Governo do Estado para participar das competições e poderão utilizar o Mangueirinho para treinos e preparação”, destacou o secretário.

O presidente da FPADS, Luã Tavares, celebrou o reconhecimento e o apoio. “É a primeira vez que recebemos esse tipo de suporte direto do governo. Foi emocionante contar com a participação do governador. Esperamos crescer cada vez mais e representar bem o Pará”, afirmou, com tradução da intérprete de Libras Ednusia Queiroz.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Pará com a inclusão e acessibilidade no esporte, garantindo oportunidades para todos os atletas. Atualmente, a FPADS conta com dez modalidades esportivas para surdos, incluindo futsal, natação, judô, vôlei e beach tennis.

