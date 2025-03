Prefeitura começa combate ao lixo nos arredores do Aeroporto de Belém

Parceira entre Sezel e NOA Airports constatou um lixão irregular na Pratinha, que pode causar riscos ao transporte aéreo na região.

As equipes do Departamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana de Belém (Sezel), conduziram neste sábado (22) uma ação limpeza na Pratinha II, nos arredores do Aeroporto Internacional de Belém. A visita ao local visava planejar a ação completa de limpeza dos pontos de descarte irregular no entorno do Aeroporto, sendo a rua São Clemente o pior ponto.

A iniciativa veio após um acordo de parceria firmado entre a Sezel e a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão do terminal aéreo de Val de Cães. Neste sábado, as equipes da NOA e programa Belém Limpa já iniciaram a roçagem da rua e a retirada de parte do resíduo que estava na via. Só esse primeiro trabalho, que foi feito para avaliação visual da área, já resultou em 7 caçambas de 8 metros cúbicos de lixo retirados. Na avaliação da Sezel, serão necessárias aproximadamente mais 30 caçambas para limpar completamente a área.

Além deste primeiro local, o levantamento mapeou cerca de 5 pontos nos bairros da Pratinha e São Clemente, onde o descarte irregular de resíduos têm atraído aves decompositoras para o entorno do aeroporto. Entre as áreas identificadas e que terão a solução desse problema estão a Travessa da Pratinha com Sumaúma, a Rua São Clemente, a Alameda Vitória, a Rua Jhon Engelhard e a Avenida Padre Bruno Sechi.

A ação da Prefeitura, que continua na segunda-feira (24), a partir das 9h, incluirá a remoção de entulho, o desmonte de pontos críticos de lixo, varredura, roçagem, capinação, paisagismo e educação ambiental para os moradores. Os trabalhos seguem até a limpeza completa dos pontos elencados pela parceria, por tempo indeterminado.

A secretária de Zeladoria Urbana de Belém, Thayta Martins, destacou a importância dessa ação para a preservação ambiental e a segurança no entorno do Aeroporto Internacional de Belém. “Essa ação é específica para atender os descartes irregulares que nós temos hoje na lateral do aeroporto. Com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o aeroporto, nossa principal preocupação é preservar a fauna e a flora da região. Vamos entrar com serviços de coleta e, com tratores, recolher todo o entulho acumulado nessas áreas.”

A secretária também enfatizou que serão realizadas abordagens informativas de conscientização sobre a separação e destinação correta dos resíduos. “O entulho não pode ser misturado com o lixo doméstico, e, muitas vezes, vemos pontos de descarte irregular onde esses materiais estão acumulados no mesmo espaço, tornando o ambiente ainda mais tóxico. Vamos orientar a população nesse sentido. Vamos criar canteiros de jardins, ao redor desses pontos de descarte. A ideia é transformar esses espaços em pontos de manifesto: aqui não é o local correto para o descarte de lixo”, disse.

Foi acordado entre a Sezel e a NOA a construção de um novo muro na área da São Clemente que proteja o terreno da ação de descartadores ilegais e a construção de um jardim eco para evitar que a calçada em frente também receba a ação de criminosos ambientais. O custeio destas construções será feito pela empresa, portanto, sem ônus ao Tesouro Municipal.

Aline Barbosa, pedagoga, mora na rua Esmaelino com a São Clemente, bem em frente ao lixão clandestino que está sendo combatido. Ela se disse muito feliz com a ação do Belém Limpa na área e elogiou a Prefeitura por realizar o trabalho em uma região que se sentia esquecida pelo poder público. “Eu gostei muito, que a Prefeitura possa ter sempre essa mesma vontade que ela está tendo aqui para beneficiar a gente e a população como um todo. É, não é só esse ponto, né? São vários pontos. Então, assim, sinceramente me ganhou, como eu disse, ganhou mais um ponto meu hoje”, exalta. Barbosa explica que mora na área há doze anos e sempre teve que conviver com o descarte irregular por parte de moradores e carroceiros. Ela afirma que a coleta domiciliar nas ruas da Pratinha está regular e, após o término dos serviços, vai ficar de olho para coibir a ação dos poluidores.

Embora os trabalhos de limpeza estejam regulares não somente neste bairro, mas em toda a cidade, o volume de descarte irregular é muito grande em Belém. A Sezel tem desenvolvido ações de educação ambiental e incentivo à coleta seletiva, porém, como já é sabido por todos, jogar lixo e entulho em vias públicas é uma atitude irregular.

O contribuinte tem opções gratuitas para descartar corretamente seus resíduos, como o disque entulho por meio do WhatsApp (91) 98405-3100, e o Ecoponto do Canal São Joaquim. Além disso, a coleta domiciliar no bairro Batista Campos está regularizada, segundo a concessionária de limpeza.

A obrigação pela manutenção de uma cidade não é somente da Prefeitura, mas os munícipes também precisam contribuir com a conservação das ruas limpas. A Sezel enfatizado em seus comunicados à população que as denúncias de descarte irregular, em flagrante, precisam ser feitas também à Polícia Militar, pois o ato se configura um ilícito que precisa ser coibido com o peso da lei.

