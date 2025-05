Governo do Pará faz 5ª convocação dos aprovados no concurso C-220 da Sespa

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), publicou, nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial do Estado (DOE), de Nº 36.232, uma nova convocação do concurso C-220 da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). Ao todo, 81 candidatos aprovados devem fazer parte do quadro de servidores públicos efetivos do estado, contabilizando um total de 450 candidatos já convocados no certame, ou seja, mais de 100% dentro do número de vagas ofertadas.

“O concurso C-220 ofertou 315 vagas, além de cadastro reserva, para níveis médio e superior em diferentes cargos. Com essa nova nomeação, já somamos 450 candidatos aprovados nomeados, dentro do número de vagas previstas e parte do cadastro reserva. Esse resultado reforça o compromisso do Governo do Pará com a saúde pública, garantindo a presença de profissionais qualificados e preparados para atender a população paraense com excelência”, destacou Thainná Alencar Vieira, secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Seplad.

Os novos servidores foram convocados para os cargos de Agente Administrativo, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Técnico em Patologia Clínica e Biomédico. A secretária estadual de saúde (Sespa), Ivete Vaz, destacou que “as nomeações representam um avanço importante na nossa capacidade de atendimento”, afirmou.

“Os novos profissionais chegam em um momento estratégico para somar às equipes já existentes e ampliar o cuidado com a população. É também um reconhecimento ao mérito dos aprovados e um passo concreto na valorização dos servidores públicos. Seguimos firmes no propósito de fortalecer a saúde no Pará com planejamento, responsabilidade e compromisso com quem mais precisa.” enfatizou Ivete Vaz, secretária estadual de saúde (Sespa).

Com a publicação da Portaria de Nomeação no Diário Oficial, os nomeados devem estar atentos ao cronograma estabelecido pela Sespa e pela Seplad, que trata da perícia médica, entrega da documentação digital e documentação física necessária para a posse.

Com essa ação, o Governo do Pará reafirma o esforço contínuo para garantir uma saúde pública cada vez mais forte, acessível e humanizada, por meio da valorização e qualificação dos servidores.

Fonte: Agência Pará/Imagem: Pedro Guerreiro