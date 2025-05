Estação das Docas celebra 25 anos com festa marcada por música, cultura e sustentabilidade

A Estação das Docas completou 25 anos em grande estilo, com um fim de semana repleto de atrações culturais e participação ativa do público. Entre os dias 16 e 18 de maio, moradores e turistas lotaram a orla de Belém para celebrar um dos principais cartões-postais da capital paraense.

A festa começou na sexta-feira (16) com o pôr do sol sobre a Baía do Guajará e shows vibrantes de carimbó e MPB, com destaque para o grupo Som de Pau Oco e o cantor Arthur Espíndola. No sábado, além de shows, a programação contou com recreação infantil e a ação “Estação Verde”, onde crianças plantaram um ipê-amarelo, reforçando a mensagem de cuidado com o meio ambiente.

“O ipê é um símbolo de futuro e consciência ambiental”, destacou Roni Ferreira, coordenador da Estação. À noite, o tradicional “parabéns” reuniu o público para cantar em coro e saborear o bolo de aniversário.

O diretor-presidente da OS Pará 2000, Ruan Rocha, agradeceu à equipe que mantém o espaço em funcionamento desde sua inauguração. Representando a Secretaria de Turismo, Rosemary Rebelo destacou a relevância da Estação como um dos principais atrativos turísticos do estado.

O encerramento no domingo foi embalado pelos ritmos da banda Reggaetown e do cantor Markinho Duran. Nem mesmo a chuva impediu o público de cantar e dançar até o fim.

A comemoração foi promovida pelo Governo do Pará, por meio da Setur, com realização da Organização Social Pará 2000, e apoio de parceiros como a Estação Curumim. A festa de 25 anos reafirmou o papel da Estação das Docas como símbolo de cultura, turismo e identidade paraense.

Imagens: Agência Brasil