Legado da COP30: obras de saneamento em Belém beneficiam mais de 500 mil pessoas

Com a aproximação da COP30, marcada para novembro deste ano, Belém passa por uma grande transformação urbana. O Governo do Pará está investindo em obras de saneamento e infraestrutura que já impactam positivamente a vida de mais de 500 mil pessoas.

As melhorias estão concentradas em quatro importantes bacias hidrográficas da capital Tucunduba, Una, Murutucu e Tamandaré e em 13 canais que cortam bairros como Guamá, Terra Firme, Marco, Cidade Velha e Benguí. Estão previstos 55,5 km de rede de esgoto e mais de 10 mil novas ligações domiciliares.

“Estamos vivendo um ano histórico, com obras gigantescas sendo feitas aqui no bairro. Estamos muito contentes”, disse Vânia Neves, moradora do canal da Gentil.

Além dos canais, o Parque da Cidade, no bairro do Souza, será um dos maiores legados da conferência. Com 80% das obras concluídas, o parque terá mais de 500 mil m² de área verde, espaços de lazer, cultura e economia criativa, além de receber parte da estrutura oficial do evento.

Outro destaque é a obra de saneamento do Ver-o-Peso, maior feira a céu aberto da América Latina, que passa a contar com rede de esgoto adequada, beneficiando moradores, trabalhadores e comerciantes da região.

A vice-governadora Hana Ghassan afirma que o governo está comprometido com a melhoria da qualidade de vida dos belenenses: “Estamos orgulhosos em sediar a COP30 e em garantir infraestrutura e dignidade para nossa população.”

Com investimento de R$ 4,5 bilhões, o pacote de mais de 30 obras promete deixar um legado duradouro não só para Belém, mas para toda a Região Metropolitana.

A COP30, que será realizada pela primeira vez no Brasil e na Amazônia, deve reunir representantes de mais de 190 países em debates sobre o clima, além de contar com estruturas como a Blue Zone, para negociações oficiais da ONU, e a Green Zone, voltada para ações culturais e sociais.

