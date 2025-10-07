terça-feira, outubro 7, 2025
Governo do Pará garante apoio a mais de 100 atletas para competições nacionais e internacionais

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), assinou na manhã de ontem, segunda-feira, 06, termos de apoio a mais de 100 atletas, que representarão o Estado em competições nacionais e internacionais nas próximas semanas. O evento ocorreu no auditório do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, e reuniu representantes de diversas modalidades, entre as quais karatê, natação, taekwondo, muay thai, ginástica, fisiculturismo, futebol americano, parataekwondo e flag football.

A cerimônia contou com as presenças do secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, e do secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Belém, Gleisson Oliveira. Durante a solenidade, Cássio Andrade destacou o compromisso do Governo do Pará em fortalecer o esporte e garantir condições para que os atletas possam competir em alto nível.

“O Governo do Pará, por meio da Seel, está patrocinando atletas que vão representar o nosso Estado em competições pelo Brasil e pelo mundo. O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan têm muito orgulho em apoiar esse grande grupo de mais de 100 atletas, que seguem levando a bandeira do Pará aos pódios. Estamos todos juntos fomentando e desenvolvendo o esporte em todo o Estado, para que o Pará continue sendo destaque nacional e internacional”, afirmou o secretário.

Investimento no talento paraense – Atualmente, mais de mil atletas receberam apoio do Governo do Pará, por meio da Seel, para participação em competições nacionais e internacionais em diferentes modalidades. O programa permite até três solicitações de apoio por atleta a cada ano, sendo duas para competições nacionais e uma internacional.

O incentivo financeiro é destinado principalmente para passagens, inscrições e hospedagem, garantindo que os atletas possam representar o Estado com segurança e tranquilidade.

“O investimento do Governo nesses atletas e no esporte é um investimento no futuro. São profissionais que carregam com orgulho a bandeira do Pará pelo Brasil e o mundo. Nosso compromisso é seguir incentivando e valorizando esses talentos que inspiram gerações”, acrescentou Cássio Andrade.

Somente em 2024, o Governo do Pará destinou R$ 4,7 milhões em apoio a 1.365 atletas, permitindo a realização de sonhos e fortalecendo a presença do esporte paraense em competições de alto rendimento no Brasil e em outros países.

Por Jessé Lima/Ascom Seel/Agência Pará de Notícias

