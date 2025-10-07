Seduc realiza pagamento aos beneficiários não contemplados do Precatório do FUNDEF 2024

A partir desta terça-feira, 07, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disponibilizará o pagamento da primeira parcela do incontroverso referente a 2024 do Precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos herdeiros beneficiários não identificados na lista inicial de contemplados e aos que apresentaram recursos junto à Secretaria.

O pagamento será realizado em qualquer Agência do Banpará, e o beneficiário deverá estar munido de documento de identificação com foto e original.

A lista dos beneficiários contemplados está disponível para consulta, no documento abaixo:

COMUNICADO FUNDEF HERDEIROS E RECURSOS 06_10_2025

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias