Hemopa inicia amanhã programação especial para o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

A partir desta quinta-feira, 14, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) dá início à programação comemorativa em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado oficialmente no dia 25. Este ano, a campanha traz o tema “Salve vidas hoje; Salve vidas sempre” e inclui diversas atividades ao longo do mês para homenagear os doadores regulares e engajar novos voluntários na causa.

A assistente social Juciara Farias, gerente de captação de doadores da Fundação Hemopa, destaca a importância dessa programação para a instituição. “O mês de novembro é muito esperado por nós, pois é o momento de celebrarmos aqueles que fazem o dia a dia da Fundação Hemopa acontecer: os doadores voluntários de sangue. Amanhã, iniciaremos com um momento especial, reunindo técnicos de enfermagem que têm um duplo papel: são servidores e doadores. Esses profissionais receberão uma menção honrosa, participando de atividades voltadas ao voluntariado e também realizando suas doações”, explica.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, também enfatiza a relevância desse período. “O mês de novembro é um período de celebração e agradecimento aos verdadeiros heróis que salvam vidas doando sangue. A programação especial que realizamos é essencial não só para homenagear os doadores, mas também para reforçar a sensibilização da população sobre a importância desse gesto. Ao longo do mês, promoveremos palestras, eventos, oficinas e a nossa tradicional caminhada de incentivo, tudo para mobilizar e conscientizar ainda mais a sociedade sobre a importância de doar sangue”.

Programação especial – Segundo Juciara, a programação segue com uma série de eventos, como o II Fest-Music Doe, no dia 23, que une música e solidariedade. “Esse evento foi idealizado por músicos de Belém que incentivam seus fãs a doar sangue, culminando em apresentações artísticas para os doadores que comparecem ao Hemopa”.

No dia 24, o Hemopa promoverá uma caminhada no Parque do Utinga para chamar a atenção da sociedade sobre a importância da doação de sangue, destacando que esse gesto está diretamente ligado à saúde e à vida. Já no dia 25, o Hemopa realizará um grande evento na sua sede para homenagear doadores, além de lançar o livro “Histórias de Hemoguerreiros”, que reúne histórias emocionantes de pacientes atendidos pela instituição.

“Queremos que este mês seja uma grande celebração, não só para os doadores frequentes, mas também para atrair novos voluntários que possam manter essa corrente de solidariedade. É um momento de emocionar e agradecer a todos que ajudam a salvar vidas”, conclui Juciara.

Serviço – A programação se estende até o final do mês com caravanas de doação, gincanas solidárias entre instituições estaduais e campanhas externas, buscando sensibilizar cada vez mais pessoas para essa causa tão nobre. Para participar, acompanhe as redes sociais do Hemopa e o site oficial da instituição.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação