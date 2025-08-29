sexta-feira, agosto 29, 2025
Homem é preso após agredir mulher e filho de apenas três dias no Pará

Um bebê de três dias de vida e sua mãe foram vítimas de uma violência terrível cometida por um homem, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta sexta-feira (29), na região metropolitana de Belém. Segundo as primeiras informações, o agressor agrediu brutalmente o filho recém-nascido ainda no período de vulnerabilidade e também cometeu violência contra a própria mãe, em um momento de extrema fragilidade e dor familiar.

A equipe de emergência foi acionada imediatamente e o homem foi detido em flagrante. O bebê recebeu atendimento médico urgente e a mãe, acompanhada de autoridades de assistência social, foi acolhida e amparada. O homem foi levado à delegacia, onde responderá por lesão corporal grave, maus-tratos e tentativa de homicídio, conforme a legislação penal vigente.

A prisão rápida reforça a importância da atuação integrada entre a segurança pública e os serviços de saúde e assistência social. Casos tão sensíveis exigem atenção imediata não apenas para garantir justiça, mas também para proteger as vítimas e iniciar o processo de acolhimento e amparo.

