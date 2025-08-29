Festival Laranja Mecânica agita Capitão Poço com rock autoral e ritmos regionais

O Festival Laranja Mecânica chega à 11a edição nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro (quinta, sexta e sábado), no município de Capitão Poço, Nordeste do Pará. Inspirado nos subgêneros do rock autoral, o Laranja Mecânica abre espaço este ano para ritmos variados, tendo como convidado especial, o mestre da guitarrada Manoel Cordeiro. Artistas filhos da terra também irão se apresentar, como Netto Lima, Sandrinha Eletrizante e Melque do Marco, além de bandas locais. A programação é gratuita.

O nome do festival faz referência ao fruto que é a principal fonte do agronegócio local e que levou a cidade a ser conhecida como “Terra da Laranja”. Mas também flerta de forma divertida com o título do icônico filme de Stanley Kubrick, de 1972.

O Laranja Mecânica foi idealizado pelos integrantes das bandas de rock autoral Imagem Distorcida, Esquadrão Cachorro Amarelo e Laranja Lo-fi, que não existem mais, mas cuja parte dos integrantes fundou depois a banda Los Pelicanos, atual realizadora do festival por meio de um coletivo.

“Nosso festival tem história e valor sentimental para muitas pessoas de Capitão Poço e de cidades vizinhas. Foi o primeiro festival alternativo da região e que continua servindo de palco para muitos artistas e dando acesso ao público”, conta Yan Pereira, coordenador do Laranja Mecânica e fundador de Los Pelicanos. “Nossa expectativa, para este ano, é manter a essência do festival e ampliar o seu alcance e visibilidade, oferecendo uma estrutura maior e uma experiência melhor ainda para que consigamos continuar trazendo arte e cultura para Capitão Poço”.

“Capitão Poço é uma cidade muito especial com grandes artistas. O Laranja Mecânica tem uma importância cultural no Nordeste do Pará. Eu adoro ver a cena se movimentando, de ver como os jovens artistas entendem a música e poder dialogar com eles”, declara Manoel Cordeiro. Durante a programação, ele vai ler o seu manifesto “MPB feita na Amazônia”, que reivindica a valorização da música regional, e, ainda, vai tocar com a sua nova banda Sonora Amazônia, formada por Renata Del Pinho (voz), Michael Yamada (baixo), Augusto César (bateria) e Ígor Capela (guitarra). “O show, tenho certeza, vai ser muito legal.”

Atividades formativas

A programação inicia com as atividades formativas voltadas a artistas e produtores culturais, no Espaço Social JCA. Na quinta-feira, 4, haverá a palestra sobre Salvaguarda do patrimônio cultural, das 19 às 21h. Na sexta, 5, palestras sobre Gerenciamento de carreira musica, das 19 às 20h30, e Plataformas digitais, ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) e Direitos autorais, das 20h30 às 22h. E, no sábado, 6, Manoel Cordeiro fala com os participantes sobre o manifesto MPB feita na Amazônia, seguida de uma roda de conversa sobre produção cultural no interior, das 18h às 19h30.

Shows

O festival vai oferecer shows gratuitos no último dia do evento, no sábado, 6, a partir das 19h, no Espaço Social JCA. A banda Automóveis, de Capitão Poço, abre a programação musical, seguida das bandas Tajmahal e The Boz, de Capitão Poço e de Capanema, respectivamente, com o esperado rock autoral da cena regional.

Logo depois, Sandrinha Eletrizante e Melque do Marco sobem juntos ao palco para um show dançante de tecnomelody, indie internacional e outros gêneros brasileiros. Na sequência, a banda anfitriã, Los Pelicanos, apresenta o seu show de rock com a participação especial do rapper Garça Negra. E o cantor e compositor Netto Lima embala o público com Música Popular Brasileira em show solo.

Manoel Cordeiro será a penúltima atração, acompanhado da sua banda Sonora Amazônia, de Belém. E, para o show, reservou seus sucessos autorais, que incluem clássicos gravados pela banda Warilou e instrumentais de lambada e guitarrada, que prometem pôr todo mundo para dançar. O encerramento do festival fica por conta da Dj Jamilão Perturbação, de Capitão Poço.

Cultura em Movimento

O Laranja Mecânica é realizado pelo ”Cultura em Movimento – 1° Circuito de Festivais Musicais do Nordeste Paraense“, que também promoveu o 11º Festival Eco Rock, em Primavera, no último mês de julho, e, ainda este ano, fará o 7º Festival Rio Ouricuri, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, em Capanema, e o 14º FestiRimbó, em 18, 19 e 20 de dezembro, em Santarém Novo.

O 11o Festival Laranja Mecânica é realizado pelo Coletivo Laranja Mecânica, empresa cultural Passarinho Urbano e Instituto Rede Cultura em Movimento (IRCEM). O patrocínio é do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Programa Rouanet Norte, governo federal, Ministério da Cultura (MinC). Apoio: Ritual.

Serviço:

11o Festival Laranja Mecânica

Dias: 4, 5 e 6 de setembro (quinta, sexta e sábado)

Shows no sábado, 6, a partir das 19h, Espaço Social JCA

Local: Capitão Poço, Nordeste Paraense

Gratuito

Imagem: Divulgação