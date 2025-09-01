segunda-feira, setembro 1, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Homem que chegou a ser o “mais tatuado do Brasil” mostra resultado da 5ª sessão de remoção

Leandro de Souza, morador de Bagé (RS), ficou conhecido por cobrir aproximadamente 95% do corpo com mais de 170 tatuagens ao longo de 20 anos. Após sua conversão religiosa, ele decidiu remover os desenhos faciais  um processo que já é acompanhado por milhares em suas redes sociais.

Em sua quinta sessão de remoção com laser, realizada gratuitamente em Franco da Rocha (SP), Leandro apareceu visivelmente diferente ao compartilhar imagens de “antes e depois”. O rosto, que antes estava completamente tatuado, agora aparece bem mais claro, irreconhecível para muitos seguidores. Nas redes, a reação foi imediata: “Um novo homem”, escreveu uma seguidora, enquanto outra comentou: “Ficou uma nova pessoa.”

O tratamento é feito na clínica Hell Tattoo e envolve o uso de lasers de alta tecnologia incluindo proteção especial para áreas sensíveis como os olhos.

Cada sessão acontece com intervalo de cerca de três meses, permitindo que o organismo processe a tinta fragmentada. Após a quinta sessão, Leandro já planeja mais duas  totalizando até oito, quando se espera que as tatuagens e manchas sejam completamente removidas.

A decisão de Leandro vai além da estética: ele relatou que a aparência dificultava sua inserção no mercado de trabalho. Desde então, conseguiu emprego com carteira assinada e compartilha sua jornada como exemplo de transformação pessoal.

Imagem: Arquivo/ pessoal

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: operação do Detran gera tumulto em Festival da Tapioca no Pará
Próximo artigo
Vídeo: macaco-aranha é flagrado passeando na praia na Flona do Tapajós

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,281FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315