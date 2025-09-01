Homem que chegou a ser o “mais tatuado do Brasil” mostra resultado da 5ª sessão de remoção

Leandro de Souza, morador de Bagé (RS), ficou conhecido por cobrir aproximadamente 95% do corpo com mais de 170 tatuagens ao longo de 20 anos. Após sua conversão religiosa, ele decidiu remover os desenhos faciais um processo que já é acompanhado por milhares em suas redes sociais.

Em sua quinta sessão de remoção com laser, realizada gratuitamente em Franco da Rocha (SP), Leandro apareceu visivelmente diferente ao compartilhar imagens de “antes e depois”. O rosto, que antes estava completamente tatuado, agora aparece bem mais claro, irreconhecível para muitos seguidores. Nas redes, a reação foi imediata: “Um novo homem”, escreveu uma seguidora, enquanto outra comentou: “Ficou uma nova pessoa.”

O tratamento é feito na clínica Hell Tattoo e envolve o uso de lasers de alta tecnologia incluindo proteção especial para áreas sensíveis como os olhos.

Cada sessão acontece com intervalo de cerca de três meses, permitindo que o organismo processe a tinta fragmentada. Após a quinta sessão, Leandro já planeja mais duas totalizando até oito, quando se espera que as tatuagens e manchas sejam completamente removidas.

A decisão de Leandro vai além da estética: ele relatou que a aparência dificultava sua inserção no mercado de trabalho. Desde então, conseguiu emprego com carteira assinada e compartilha sua jornada como exemplo de transformação pessoal.

Imagem: Arquivo/ pessoal