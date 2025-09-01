segunda-feira, setembro 1, 2025
Vídeo: operação do Detran gera tumulto em Festival da Tapioca no Pará


Uma operação do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) no distrito de Boa Esperança, em Placas, gerou uma grande confusão na tarde de domingo (31). A ação, realizada durante o Festival da Tapioca, contou com o apoio da Polícia Militar e causou um tumulto após discussões entre agentes de trânsito e condutores de veículos que estavam no local.

O incidente chamou a atenção dos participantes do evento e causou surpresa, já que o festival é um dos principais eventos de Boa Esperança.

