Vídeo: Igor Normando e Edmilson Rodrigues têm a primeira reunião da transição no Palácio Antônio Lemos

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB) se encontrou na manhã desta quinta-feira, 31, com o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), neste que foi o primeiro encontro dos dois para começar a transição de governo. O encontro começou pela manhã na sala de audiências do gabinete do prefeito, oportunidade em que o atual mandatário falou da administração, do trabalho que desenvolve desde que assumiu o governo e o que deverá ser entregue ao seu sucessor.

A transição obedece a uma lei e ontem o prefeito eleito Igor Normando divulgou a lista da equipe que trabalhará com ele e a administração atual no processo, até que ele assuma, de fato, o cargo, em 1º de Janeiro de 2025.

Ao final, Igor Normando declarou à reportagem de A PROVÍNNCIA DO PARÁ ter participado de uma reunião proveitosa, harmônica, republicana, respeitosa, na qual se iniciou o processo de transição, onde trocaram experiências e falaram dos desafios que Belém apresenta. Segundo o prefeito eleito, o prefeito Edmilson Rodrigues está disposto a colaborar, fornecendo os números necessários para que ele possa estruturar sua plataforma de administração e, assim, administrar a cidade da forma como a população necessita e merece.

Já ficou agendada uma nova reunião, agora, com a equipe de transição, na qual, eventualmente, os dois se encontrarão novamente, já a partir da próxima segunda-feira, 04.

Por ocasião do encontro entre Igor Normando e Edmilson, o prefeito eleito presenteou o atual administrador de Belém com um livro de sua autoria, onde ele narra sua trajetória desde que se lançou na vida pública, passando pelos movimentos de bases até se eleger vereador, deputado estadual e ocupar o cargo de secretário de Estado no governo Helder Barbalho.

Já o prefeito Edmilson Rodrigues explicou que a comissão de transição lhe foi indicada e que irá mostrar a comissão do seu governo para que as duas equipes possam trabalhar juntas no processo de transição. Destacou os esforços realizados no sentido de capitação de recursos para desenvolvimento urbano, que preparam a cidade para a COP-30.

Conforme Edmilson, ele irá inaugurar algumas dessas obras, mas que contribuirá com Igor Normando da forma mais transparente possível, a fim de que obras que estão em andamento possam ser finalizadas e entregues à população. Destacou as questões do canal do Mata Fome, do PAC, da Bacia da Estrada Nova, parte da restauração do Ver-o-Peso e desejou ao futuro prefeito boa sorte para que continue levando avante os projetos que irão deixar Belém mais bonita e a população cada vez mais feliz.

Por fim, Edmilson anunciou o nome de Marco Damasceno para coordenar a transição pelo lado da prefeitura e que, até amanhã, anunciará os demais integrantes da equipe, todos escolhidos por critérios técnicos.

O vice-prefeito eleito e coordenador da equipe de transição, Cássio Andrade, participou da visita, explicando que os trabalhos já vão se iniciar sem desgaste e que tudo deve ocorrer de forma harmônica, a fim de preparar a equipe para começar a nova administração com o pé direito.

Imagens: Jimmy Nigth/Super Marajoara

Se inscreva no canal: