Festa dos 30 anos do Instituto Ayrton Senna teve Xuxa e Ivete Sangalo e muitos famosos

Nesta quarta feira 30/10, a cidade de São Paulo foi o cenário de um evento especial que celebra o legado de Ayrton Senna, não apenas como ícone do automobilismo, mas também como uma figura influente nas áreas social e educacional. O jantar de gala, organizado pela agência VOE do Grupo 4ZERO4, foi promovido por Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, em parceria com Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1. Esta ocasião celebra as três décadas do Instituto Ayrton Senna, que tem sido fundamental na transformação de vidas de jovens e crianças no Brasil.

A noite foi uma viagem pelo universo do piloto, oferecendo um leilão de itens únicos e uma experiência imersiva que visou transportar os participantes para o mundo de conquistas de Senna. Com um circuito interativo, os convidados se encantaram com objetos históricos do piloto, bem como peças que simbolizam suas vitórias. Além disso, o evento destacou o impacto social e educacional promovido pelo Instituto ao longo dos anos, reafirmando seu compromisso com uma educação de qualidade.

O Legado de Ayrton Senna na Educação

Desde sua fundação, o Instituto Ayrton Senna tem sido um pilar na educação brasileira, alcançando milhares de crianças e jovens. Com programas que visam melhorar a qualidade do ensino e promover a inclusão, o Instituto se dedicou a enfrentar desafios educacionais ao longo dos anos. A visão de Ayrton Senna de um futuro melhor para as próximas gerações continua a inspirar essas iniciativas, que têm como objetivo criar oportunidades e fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

Quem Participou do Evento?

Entre os convidados para este evento especial estavam figuras notórias dos mais diversos segmentos. De celebridades como Xuxa, Isabelle Drummond e Galvão Bueno a personalidades do esporte, como pilotos de Fórmula 1 e familiares de Ayrton Senna, a noite reuniu um público diversificado unido pela admiração ao legado do piloto. Este encontro marcou também a renovação do compromisso do Instituto com a educação, celebrando as contribuições de Senna que transcendem as pistas de corrida.

Quais São as Atrações do Jantar de Gala?

O jantar de gala ofereceu uma série de atrações que culminaram em uma experiência única. Além do leilão de itens exclusivos relacionados à carreira de Ayrton Senna, o evento contou com um circuito interativo que propõe uma imersão no universo do piloto. Os participantes terão a oportunidade de explorar peças que representam suas vitórias e contribuições, ampliando a compreensão do impacto de Senna não só no automobilismo, mas também na sociedade.

Impacto Global do Instituto Ayrton Senna

O Instituto Ayrton Senna representa muito mais que um tributo ao legado de um grande piloto; é um exemplo de como indivíduos podem usar seu sucesso pessoal para criar um impacto positivo no mundo. Sob a direção criativa da Caselúdico, o evento não apenas celebra a trajetória de Ayrton, mas também reforça os laços institucionais do Instituto com seus parceiros, garantindo a continuidade de sua missão educacional. Com 30 anos de história, o Instituto segue como um farol de esperança, guiando as próximas gerações rumo a um futuro mais promissor.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação