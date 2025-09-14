Igor Normando entrega novas ruas revitalizadas na Terra Firme

Moradores da Terra Firme celebraram, na manhã de ontem, sábado, 13, a revitalização de cinco ruas do bairro, entregues pela Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado do Pará. A Passagem Sucupira, Passagem Lírio do Vale I, Passagem Lírio do Vale II, Passagem São Paulo e a Alameda Jarana receberam serviços completos de urbanização, transformando o cenário e a rotina de centenas de famílias. A entrega emblemática atende a uma demanda antiga da comunidade, que há décadas vivia em situações precárias.

Os trabalhos incluíram drenagem profunda para evitar alagamentos, terraplanagem, construção de sarjeta, meio-fio e calçadas acessíveis, além de pavimentação asfáltica e sinalização viária. O conjunto de serviços garante mais mobilidade para veículos e pedestres, além de segurança e valorização dos imóveis da região.

Durante a entrega, o prefeito Igor Normando destacou a importância da parceria entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado e reforçou o compromisso da atual gestão municipal com a população, bem como o trabalho diário para transformar a cidade:

“O nosso compromisso é com cada morador dessa cidade. Sabemos das dificuldades, mas também sabemos que quando unimos forças conseguimos transformar vidas. Essa entrega mostra o resultado da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que está levando dignidade e qualidade de vida para a população. Podem ter certeza que vamos seguir trabalhando todos os dias para melhorar cada canto de Belém”, enfatizou.

Revitalização das ruas transformou o dia a dia da população

Lindomar da Silva, moradora da Passagem Lírio do Vale II há mais de 20 anos, sempre sonhou em ver a frente de casa asfaltada. Ela vive com os filhos e as netas. Ao falar do passado, lembra quando viviam em meio à lama. Hoje, ver as netas correndo em segurança é, para ela, a realização de um desejo antigo.

“A nossa rua aqui era uma situação muito difícil. As pernas ficavam só na lama. Os próprios moradores se uniam para jogar aterro e tentar amenizar o problema. Hoje a rua melhorou 100%. Esse era um sonho nosso e agora virou realidade. Minhas duas netas agora podem brincar com segurança, e eu fico tranquila sabendo que elas têm uma rua ótima para correr à vontade”, comentou a moradora.

A moradora reconhece que esse é o momento de dar adeus aos improvisos, como quando foi necessário jogar aterro sobre buracos nas ruas para tentar diminuir as dificuldades de andar pela área.

Outro que acompanhou de perto as dificuldades de conviver com a buraqueira e a lama foi José Luiz, morador da Alameda Jarana. José vive no bairro há 25 anos, é conhecido por estar sempre em movimento, circulando pela rua e ajudando os vizinhos. Ele lembra que a comunidade passou por dias de muita luta. A falta de pavimentação dificultava desde o transporte até o acesso aos serviços de saúde. Hoje, o sentimento é de vitória.

“Vivemos dias muito difíceis aqui antes da pavimentação. Não entrava carro de aplicativo, não entrava nem ambulância de tão ruim que era a situação. Quando não era lama, era poeira. Esse trabalho é uma mudança de vida para toda a nossa comunidade. Agora sim temos dignidade para morar aqui porque esses dias melhores chegaram com os serviços”, disse.

Na Passagem São Paulo, o comerciante Emerson Monteiro também celebrou as melhorias. Proprietário de uma loja de acessórios de eletrônicos que funciona junto a uma sorveteria, ele sofria com a poeira da rua e as dificuldades de acesso pela calçada precária. Hoje, a nova estrutura já trouxe resultados no movimento e na segurança dos clientes.

“Antes os clientes não gostavam nem de entrar aqui, por causa da poeira, da lama e da calçada quebrada. Agora tudo mudou. A rua ficou ótima, a calçada foi ajeitada e já percebemos a diferença. O asfalto trouxe muitos benefícios, aumentou as vendas e deixou todo mundo feliz. É um trabalho nota 10″, afirmou o trabalhador.

As obras que alcançaram novas cinco ruas do bairro da Terra Firme fazem parte de um conjunto de investimentos do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Belém, que tem mudado a realidade de muitos moradores do município. Os trabalhos integram o programa “Asfalto por Todo o Pará”, coordenado pela Secretaria de Obras Públicas (Seop), que tem garantido melhorias urbanas em diversos bairros da Região Metropolitana de Belém.

Fonte e imagens: Agência Belém