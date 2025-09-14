Remo, Paysandu, Tuna e Vasco apresentam camisa com Selo Oficial do Círio

PELA PRIMEIRA VEZ, O VASCO SE UNE AOS CLUBES PARAENSES E LANÇA UMA CAMISA OFICIAL EM HOMENAGEM AO CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Na terça-feira, 16 de setembro, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) apresenta a camisa oficial do Círio de Nazaré em parceria com as diretorias do Vasco, Remo, Paysandu e Tuna, por meio do Projeto Selo do Círio.

É a primeira vez que um clube de fora do Pará, o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, produz um modelo em homenagem ao Círio. Já os três principais clubes paraenses se reúnem pela quinta vez para lançar uma camisa oficial com o Selo, em tributo a Nossa Senhora de Nazaré e em comemoração ao Círio 2025.

“Estamos muito felizes em lançar as camisas em homenagem ao Círio de Nazaré, em parceria com os clubes mais tradicionais do Pará e com um time de renome nacional, o Vasco da Gama. Essa iniciativa une fé, tradição e paixão pelo esporte, aproximando ainda mais a nossa festa da cultura popular. Cada camisa é uma forma de celebrar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, valorizando nossos ícones esportivos e oferecendo aos torcedores e fiéis uma lembrança especial do Círio 2025”, afirma Roberto Souza, diretor de Marketing da DFN.

A parceria com Remo e Paysandu começou em 2021 e, no ano seguinte, a Tuna passou a integrar o projeto. Em janeiro de 2025, a diretoria do Vasco da Gama procurou a DFN para manifestar interesse em produzir uma camisa em homenagem ao Círio. O clube anunciou que serão disponibilizadas 127 unidades exclusivas, vendidas inicialmente pelo site www.lojinhadocirio.com.br, em alusão aos 127 anos do Vasco, comemorados este ano. Posteriormente, as camisas também estarão disponíveis nas lojas oficiais do clube em todo o Brasil.

“O lançamento da camisa comemorativa em homenagem ao Círio de Nazaré reforça o compromisso do Vasco da Gama em valorizar e respeitar manifestações culturais de grande relevância para o país. Ao trazer essa iniciativa para Belém, buscamos estreitar laços com a comunidade paraense e reconhecer a importância histórica e religiosa do Círio. Trata-se de um gesto que une esporte, cultura e tradição, em perfeita sintonia com os valores do clube e sua missão de promover inclusão e integração por meio do futebol”, declara Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF.

A camisa oficial do Vasco chega em branco marcante, com detalhes dourados que simbolizam luz, devoção e vitória. No peito, o escudo do clube ganha destaque, acompanhado por uma delicada ilustração de Nossa Senhora de Nazaré, em traços que unem tradição e emoção.

Parte da renda das vendas será destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio. As camisas dos clubes paraenses e a do Vasco estarão disponíveis a partir de 17 de setembro, ao preço de R$ 199,00.

“A Tuna Luso Brasileira tem grande satisfação em, mais uma vez, lançar a Camisa Oficial do Círio de Nazaré, reforçando nosso compromisso com a fé, a cultura e as tradições do povo paraense. Estamos confiantes e motivados para mais um ano desta parceria especial, que se renova a cada edição. Posso adiantar que a camisa deste ano traz elementos inéditos que unem tradição e modernidade, exaltando Nossa Senhora de Nazaré e a marca da Tuna”, destaca Miltoniel Santos, presidente da Tuna Luso Brasileira.

Para o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, “é um momento muito aguardado porque representa a união do Paysandu com a maior manifestação de fé do povo paraense. Mais do que uma camisa, ela simboliza devoção, cultura e tradição; por isso, gera uma expectativa enorme entre os torcedores e devotos de Nossa Senhora de Nazaré.”

Já o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, ressalta a expectativa para o lançamento: “Este ano o Remo prezou por uma ilustração que valoriza a berlinda, a Basílica e elementos da nossa região. Sem esquecer que Nossa Senhora é o centro de tudo. Tenho certeza de que os torcedores vão gostar desse novo manto, em homenagem à padroeira dos paraenses.”

O SELO DO CÍRIO

Criado em 2017, o Selo do Círio tem como objetivo certificar produtos e serviços com temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local.

Desde 2019, a DFN vem lançando diversos produtos com o selo, disponíveis para compra no site www.lojinhadocirio.com.br. A produção e comercialização desses produtos contribuem diretamente para a manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré e da Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes, creches e espaços pedagógicos, oferecendo apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, capacitação de jovens e preservação da Basílica Santuário.

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 110 apoiadores.

Serviço:

Lançamento: produtos com Selo Oficial do Círio – camisas de Vasco, Remo, Paysandu e Tuna

Data: 16/09

Hora: a partir de 19h

Local: Casa de Plácido

Início da venda das camisas: 17 de setembro

Valor: R$ 199,00

Paysandu e Remo: venda nas lojas oficiais dos clubes

Tuna: venda na sede na Av. Almirante Barroso

Vasco: venda limitada no site www.lojinhadocirio.com.br, a partir de 8h. Entrega para todo o Brasil. Posteriormente, venda nas lojas oficiais do clube por todo o Brasil, em data a ser divulgada.

