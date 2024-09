IMAGEM FORTE: mulher luta pela vida após ser atacada por cobra de 4 metros durante horas

Em um incidente surpreendente, uma mulher tailandesa foi atacada por uma cobra píton de 4 metros e 20 kg dentro de sua própria casa. O incidente ocorreu em Samut Prakan, ao sul de Bangkok, na Tailândia, deixando a comunidade local em estado de choque.

Arom Arunroj, de 64 anos, foi resgatada com vida após ser picada várias vezes pelo animal. A mulher relatou à imprensa local que estava lavando a louça quando sentiu uma picada na perna. Para seu horror, era uma cobra.

Assim que percebeu a mordida da cobra, Arom tentou se defender, mas a situação rapidamente saiu de controle. A píton se enrolou ao redor do seu corpo, impedindo-a de se mover ou gritar por socorro.

O ataque durou cerca de duas horas até que um vizinho escutou seus pedidos de ajuda e chamou a emergência. Os socorristas chegaram ao local por volta das 22h do horário local e encontraram Arom em estado crítico, pálida e com a voz fraca.

Como a Cobra Píton Ataca?

As cobras píton não são venenosas, mas suas mordidas podem provocar infecções graves. Elas matam suas presas através do sufocamento, enrolando-se ao redor do corpo da vítima e apertando até que não haja mais respiração.

Qual foi a Reação da Comunidade?

Quando os socorristas chegaram, encontraram Arom com várias marcas de mordida, a evidência clara do tamanho e da força da cobra. Um dos socorristas relatou: “Era uma píton grande. Vi uma marca de mordida na perna dela, mas sabia que poderia ter alguma em outro lugar também.”

A polícia, junto com membros da fundação She Poh Tek Tong, coordenou o resgate de Arom e a levou ao hospital. A ação rápida e coordenada dos socorristas foi crucial para salvar a vida de Arom.

Os ataques de cobras, especialmente pítons, têm aumentado em regiões onde o habitat natural desses animais está sendo destruído para o desenvolvimento urbano. Isso força as cobras a migrarem para áreas residenciais em busca de comida e abrigo. Este não foi um caso isolado na Tailândia; episódios envolvendo cobras circulando por espaços humanos estão se tornando mais comuns.

Para evitar ataques de cobras, é essencial manter áreas ao redor das casas limpas e livres de alimentos que possam atrair roedores, a principal presa das pítons. Além disso, a instalação de telas nas janelas e portas pode ajudar a evitar que esses animais entrem nas residências.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução