Impeachment de Moraes: Petição tem 1,4 milhão assinaturas

No domingo (8), um abaixo-assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alcançou 1.417.457 assinaturas. O documento será encaminhado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), refletindo a insatisfação de parte da população com a atuação do ministro na Suprema Corte.

O objetivo da petição é atingir 1,5 milhão de assinaturas até o dia 7 de setembro. Um novo pedido de impeachment de Moraes está previsto para ser protocolado na segunda-feira (9).

O movimento é uma resposta às acusações divulgadas pela Folha de S.Paulo, que apontam suposto uso inadequado da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por Moraes para perseguir aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro negou as alegações.

Fonte: Pleno News/Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil