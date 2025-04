Inscrições abertas para a “VI Mostra Canta Servidor” até 29 de abril

O evento promove o incentivo à prática artística tanto de servidores públicos estaduais quanto municipais vinculados a prefeituras com convênio junto à EGPA.

A Escola de Governança Pública do Pará (EGPA) abriu inscrições para a “VI Mostra Canta Servidor”, um evento para fomentar a prática artística de servidores estaduais e municipais (de prefeituras com TCT junto à EGPA). Para se inscrever na mostra, o servidor público (estadual ou municipal, de todas as categorias) deve ser o compositor, o letrista ou o intérprete da música.

Servidores podem se inscrever na “VI Mostra Canta Servidor” pelo site da EGPA até 29 de abril. A premiação em dinheiro é: R$ 6 mil (1º), R$ 3 mil (2º), R$ 2 mil (3º) e R$ 1 mil (4º ao 10º).

A Escola de Governança Pública realizará a “VI Mostra de Música – Canta Servidor”, em três etapas sendo:

Etapa 1 – Subdividida em inscrições e deferimento/indeferimento das inscrições.

Etapa 2 – Seleção por Júri Técnico das inscrições deferidas.

Etapa 3 – Finalíssima com apresentação de até 12 (doze) selecionados na Etapa 2.

O edital completo e anexos estão disponíveis neste link.

Foto: Divulgação