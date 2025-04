Seap abre inscrições para curso de Padronização de Procedimentos Operacionais até dia 30

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) tem como meta o aprimoramento das práticas administrativas e operacionais dos agentes de segurança penitenciária no âmbito do sistema penal

A Seap está inscrevendo para a 1ª turma de 2025 do Curso de Padronização de Procedimentos Operacionais (CPPO) até 30 de abril. O curso em regime de internato ocorrerá de 5 a 21 de maio no Ciesp, em Santa Izabel.

O conteúdo programático do curso está detalhado no edital, disponível em seap.pa.gov.br. O curso é planejado pela EAP e será ministrado por profissionais da Seap, informa o diretor da EAP, Paulo Cunha.

Segundo o diretor, o curso terá 15 dias de duração e todas as despesas (alimentação, transporte e hospedagem) serão de responsabilidade dos alunos, sem ônus para o governo estadual.

Paulo Cunha destaca que o curso terá disciplinas teóricas e práticas, abrangendo conteúdos administrativos como: Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Prisão e da Pena, Lei de Execução Penal, Relações Interpessoais e Ética Profissional, Rotinas Administrativas e Prontuários de Atendimento Técnico-Jurídico.

O curso também abordará conteúdos operacionais como: Uso Seletivo da Força, Segurança Penitenciária, Procedimentos de Custódia, Gerenciamento de Crise, Imobilização Tática, Técnicas de Algemação, Tonfa (Bastão PR-24), Noções de Comportamento Defensivo, Escolta, Intervenção, Armamento e Tiro.

Em 2024, a Seap certificou 268 policiais penais no CPPO, com instruções realizadas no Ciesp e em Marabá, abrangendo servidores de diversas unidades, incluindo Abaetetuba, Ananindeua e outras 11 cidades.

Serviço:

A inscrição deverá ser feita de forma on-line, acesse aqui. O endereço eletrônico para inscrição é o: Em caso de dúvidas, o candidato deve procurar a Coordenação de Apoio Pedagógico, nos telefones: (91) 3284-9984 / (91) 98897-1119 / (91) 98897-1344.



Foto: Weliton Maciel / Divulgação