Tragédia de Páscoa: Criança morre e mãe e irmã estão em estado grave após comerem ovo envenenado no MA

Uma tragédia chocou a cidade de Imperatriz, no sudoeste do Maranhão, nesta Semana Santa. Um menino de 7 anos morreu e duas mulheres da mesma família estão internadas em estado grave após consumirem um ovo de Páscoa envenenado, supostamente enviado por Jordélia Matos Araújo, de 36 anos, ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas.

Jordélia foi presa nesta quinta-feira (17), em Santa Inês (MA), durante uma operação da Polícia Civil em conjunto com o Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a investigação, ela teria enviado o ovo de chocolate como um “presente anônimo” para Mirian Lira, de 32 anos. O doce foi entregue por um motoboy, acompanhado de um bilhete com a mensagem: “Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa.”

Após o consumo, o filho de Mirian, Luís Fernando Rocha Silva, de apenas 7 anos, foi o primeiro a passar mal. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Imperatriz, mas não resistiu. Pouco depois, Mirian e sua filha Evelyn Fernanda, de 13 anos, também começaram a apresentar os mesmos sintomas e foram internadas na UTI em estado grave.

Amostras do ovo de Páscoa foram enviadas ao Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim), onde passarão por análise para confirmar a presença de substâncias tóxicas. A polícia investiga o crime como envenenamento premeditado, com motivação passional. O caso chocou a população maranhense e levanta um alerta sobre crimes disfarçados em gestos simbólicos, como presentes de Páscoa.

Por: Thays Garcia

Imagem: reprodução redes sociais