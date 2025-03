Instalação discute presença indígena nos desfiles de carnaval

Indígenas do programa educativo do museu acompanham visitantes

O Museu das Culturas Indígenas, na capital paulista, abre uma instalação fotográfica neste sábado (1º) com o objetivo de discutir as narrativas indígenas que se fazem presentes no carnaval.

A instalação Representatividade x Representação: é só uma homenagem?, mostra por meio de fotografias as memórias de escolas de samba que levaram para os Sambódromos do Anhembi, em São Paulo, e da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a temática indígena.

A instalação conta com uma visita conduzida por indígenas do programa educativo do museu, que vão compartilhar as tradições ancestrais e discorrer sobre como as representações carnavalescas podem reforçar estereótipos sobre esses povos.

A exposição, que vai até o dia 30 de março, pretende mostrar ao visitante a diferença entre representatividade e representação, buscando conscientizar a população sobre a inclusão dos povos originários não somente nos desfiles, mas também na criação de fantasias e na composição de músicas. Também pretende discutir sobre o uso de cocar, vestimentas, pinturas e grafismos corporais, adereços que estão ligados à identidade cultural de cada etnia, e que são usados de forma estereotipada durante o carnaval.

Desfile

Além da inauguração da instalação, o museu vai participar do desfile da Mocidade Unida da Mooca, no domingo (2), às 22h.

Este ano, a escola de samba vai homenagear o escritor e filósofo Ailtron Krenak, que vai participar do desfile.

Outras informações podem ser consultadas no site do museu.

Gov SP/Divulgação

Ag.Brasil