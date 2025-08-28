quinta-feira, agosto 28, 2025
Desde 1876
Amigo de Raissa Barbosa assume paternidade afetiva do filho após ausência do pai biológico

O influenciador digital Matheus Freire, conhecido por sua participação em De Férias com o Ex: Caribe VIP, tomou uma decisão marcante: ele anunciou nas redes sociais que assumirá a paternidade afetiva de Luan Ravi, filho da influenciadora Raissa Barbosa, nascido em junho de 2025. O anúncio veio após o pai biológico da criança manter-se ausente durante toda a gestação e após o nascimento, sem prestar apoio financeiro ou emocional à Raissa.

“Minha amiga foi abandonada no momento mais delicado da vida dela: durante a gestação. O pai da criança nunca assumiu, nem deu o sustento provisório que ela precisava”, escreveu Matheus. Ele continuou afirmando que decidiu “ocupar esse vazio e essa ausência”, oferecendo ao bebê “amor, cuidado e segurança que toda criança merece”.

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Matheus compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Raissa e do bebê, usando a legenda: “Agora teremos um mundo azul por aqui também.” Essa atitude gerou comoção entre os seguidores, muitos elogiando a postura acolhedora e solidária do influenciador.

Vale destacar que Luan Ravi é o segundo filho de Raissa, que também é mãe de Felipe, de 15 anos. Ela revelou que enfrentou conflitos judiciais com o suposto pai do bebê à época da gestação incluindo acusações infundadas que foram posteriormente arquivadas pela Justiça , além de cuidar sozinha de todas as despesas e responsabilidades.

Imagem: Reprodução redes sociais

