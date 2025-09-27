Léo Pereira apaga todas as fotos com Karoline Lima; ex fala em “esculacho”

Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex-noiva nas redes sociais; Camisa 4 estará em campo neste domingo, contra o Corinthians

Edison Filho, da CNN

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, deletou todas as fotos e vídeos com a agora ex-noiva, Karoline Lima.

Os dois terminaram o relacionamento de um ano e meio nesta semana. O defensor do Rubro-Negro pediu a influenciadora digital em casamento em julho de 2024. Nem Léo nem Karoline falaram abertamente sobre o fim da relação, mas a influencer tratou do assunto com bom humor na manhã deste sábado (27).

Ela se referiu ao acontecido como “esculacho” e afirmou que é importante “ver o lado bom das coisas”.

Léo Pereira está concentrado junto com a delegação do Flamengo, que encara o Corinthians neste domingo (28) na Neo Química Arena.

Karoline também está em São Paulo, onde postou vídeos fazendo exercícios em uma academia acompanhada da influenciadora Cássia Lourenço, que também é ex de Éder Militão, ex-namorado e pai da filha dela, Cecilia, de 3 anos.

Há exatos cinco dias, Léo reagiu a uma publicação de Karoline com corações.

Reprodução/Instagram