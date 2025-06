Jesuíta Barbosa comemora top 1 de “Homem com H” na Netflix: “Orgulhoso”

Cinebiografia de Ney Matogrosso chegou ao streaming no início da semana

Fernanda Pinotti, da CNN

A cinebiografia de Ney Matogrosso, “Homem com H”, chegou na Netflix no início desta semana e já ocupa o top 1 de produções mais assistidas no Brasil da plataforma de streaming. O protagonista do filme, Jesuíta Barbosa, comemorou o feito em suas redes sociais.

“Nosso cinema, cinema nacional, contando a história de Ney Matogrosso, essa referência em identidade, autenticidade. Esse corpo livre. Um artista tão importante pra sociedade desse país”, falou Jesuíta em um vídeo publicado no seu perfil no X, antigo Twitter.

“Eu tô orgulhoso. Esmir Filho, meu diretor, um beijo. Ney Matogrosso, eu te amo! Obrigado, Ney, obrigado”, acrescentou.

A trama percorre a trajetória do artista desde sua infância até o sucesso, abordando também seus amores, conflitos familiares e o impacto cultural de sua carreira no Brasil.

Além de Jesuíta Barbosa no papel principal, nomes como Bruno Montaleone, Julio Reis, Hermila Guedes e mais compõem o elenco.